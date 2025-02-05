Велика Британія виділяє Україні новий пакет фінансової допомоги на 55 млн фунтів стерлінгів, йдеться на сайті британського уряду.

Що входить у новий пакет допомоги Україні від Британії?

Кошти спрямують на такі процеси:

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  • підтримка українського енергетичного сектору (17 млн фунтів);
  • відновлення та розвиток економіки (10 млн фунтів);
  • зміцнення соціальних систем та послуг (25 млн фунтів);
  • постачання зерна та продуктів харчування до Сирії (3 млн фунтів).

Крім того, Велика Британія розробила нову схему для відстеження зерна, викраденого Росією з окупованих територій України.

Про надання допомоги буде оголошено під час візиту міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі до Києва. Під час візиту він також обговорить з українською владою питання подальшої підтримки України та зміцнення партнерства між двома країнами.

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Рада ратифікувала угоду з Британією для посилення обороноздатності України

Раніше Верховна Рада затвердила постанову, яка ратифікує угоду між урядами України та Британії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей держави.

16 січня Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали у Києві Угоду про 100-річне партнерство.

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Його зустрів колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

У цей день Кір Стармер прибув до України з обіцянкою допомогти гарантувати безпеку країни на століття.

А сьогодні, 5 лютого, державний секретар у закордонних справах Великої Британії Девід Ламмі прибув до Києва з офіційним візитом.

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