У понеділок, виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті, президент США Дональд Трамп озвучив ідею надання додаткової військової допомоги Україні в обмін на її рідкоземельні метали.

Чому Трампу потрібні метали України?

«Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів, – сказав Трамп. – У них є великі поклади рідкоземельних металів. Я хочу їх отримати, і вони готові на це піти».

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Водночас, як повідомила агенція Reuters, минулими вихідними відновилися поставки американської зброї в Україну після майже місячної перерви, і неясно, чи визнає адміністрація Трампа офіційно цю паузу.

Advertisement

На передвиборчому мітингу минулого року Трамп жартома назвав президента України Володимира Зеленського «найбільшим комерсантом у світі», тому що «кожного разу, коли Зеленський приїжджає до Сполучених Штатів, він везе додому 100 мільярдів доларів». За кілька місяців до цього Конгрес схвалив виділення Україні військової допомоги на суму 61 мільярд доларів.

Більше по темі Рада ратифікувала угоду з Британією для посилення обороноздатності України Ратифікація дозволить запустити та втілити в життя спільні проєкти, спрямовані на зміцнення протиповітряної оборони.

Але протягом перших двох тижнів свого перебування на посаді новообраний президент, який регулярно позиціонує себе як майстер переговорів, часто посилаючись на свою книгу «Мистецтво домовлятися», запустив численні ініціативи, що можуть змінити структуру багатьох двосторонніх угод.

Advertisement

Трамп оголосив про мито на товари з Канади та Мексики

Наприклад, він оголосив про 25-відсоткове мито на товари з Канади та Мексики, заявивши, що це зміцнить його позиції за столом переговорів з двома найбільшими торговельними партнерами США.

Але після того, як у понеділок фондовий ринок у Нью-Йорку відреагував на це довгоочікуваним падінням, введення мита для Мексики було відкладено на місяць.

Тарифи щодо Канади залишалися чинними протягом більшої частини понеділка, незважаючи на відповідні заходи, оголошені Оттавою. Ця новина призвела до падіння акцій американської автомобільної промисловості в понеділок приблизно на 5%, оскільки сусідня провінція Онтаріо забезпечує Детройт багатьма автозапчастинами.

Advertisement

Після закриття біржі в понеділок і дзвінка прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо дія тарифів також була призупинена.

Хоча Трамп не уточнив, які саме «рідкоземельні елементи» він мав на увазі, Україна потенційно може постачати нікель, титан, берилій, марганець, галій, уран, цирконій і, що особливо важливо, літій, який є критично важливим компонентом акумуляторів для смартфонів, ноутбуків та електромобілів. Такі компанії, як Tesla, що належить неофіційному менеджеру Трампа Ілону Маску (найбагатшій людині країни), шукають по всьому світу дешевий доступ до цього елемента під номером 3 у періодичній таблиці Менделєєва.

Advertisement

На початку 2022 року, майже одразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну, російські війська захопили родовище літію в південно-східній частині Запорізької області та націлились на інші території, особливо в Донецькій області, які, як вважається, мають поклади літію.

Однією з них було місто Шевченко, головною стратегічною цінністю якого є виробництво літію.

У жовтні минулого року Зеленський наголосив на стратегічній важливості українських родовищ, заявивши, що природні ресурси України, «в тому числі родовища критичних металів вартістю в трильйони доларів США», потребують захисту.

Він заявив, що закликатиме партнерів Києва укласти «спеціальну угоду про спільний захист критично важливих ресурсів, наявних в Україні, а також про спільні інвестиції та використання відповідного економічного потенціалу».