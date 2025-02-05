Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що в разі запровадження новим президентом США Дональдом Трампом мит на європейські товари ЄС відреагує “протягом години”, пише Sky News.

ЄС готується до швидкої відповіді в разі запровадження мит з боку США − подробиці

“Ми повинні відповісти адекватно. Якщо адміністрація Вашингтона вирішить, що митні бар’єри необхідні − я не вірю, що вони так вважають − тоді Європейський Союз повинен відповісти аналогічно. Іншого рішення немає”, − пояснив Туск.

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Польський прем’єр вважає, що заяви Трампа щодо тарифів можуть бути більше політичною риторикою, ніж реальною загрозою.

“Нічого не можна недооцінювати, треба бути готовим до будь-якого сценарію, але мені здається, що коли йдеться про тарифи, використання цього аргументу проти Європейського Союзу може бути більше політичною риторикою, ніж реальною загрозою”, − додав Туск.

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Канал France 24 повідомляв, що Євросоюз заявив про готовність ухвалювати рішучі заходи в разі введення Трампом мит на європейські товари. ЄС засуджує жорсткі торгівельні обмеження, запроваджені щодо Канади, Мексики та Китаю.

Трамп може запровадити 10%-ві мита на імпорт з ЄС

Раніше Kyiv Post писав про те, що в адміністрації президента США розглядають можливість запровадження 10-відсоткового мита на продукцію з Європейського Союзу.

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У команді президента США наразі немає єдиної позиції щодо запровадження тарифів проти Європейського Союзу, хоча деякі представники виступають за встановлення 10-відсоткового збору.

Раніше Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю.

Прем’єр-міністр Канади заявляв, що уряд країни готовий відреагувати на введення Дональдом Трампом мита проти Канади

Президент США зазначав, що прийматиме рішення з урахуванням того, чи є справедливою ціна нафти країн-партнерів для США.

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