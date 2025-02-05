У широкому інтерв’ю Радіо Свобода, опублікованому в понеділок, Вадим Сухаревський, командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України, поділився своїми поглядами на низку стратегічних, тактичних і технічних питань, що входять до його портфоліо, яке постійно розширюється.

Наприкінці інтерв’ю Сухаревського запитали про прогрес у розробці зброї спрямованої енергії (лазерної) для використання у війні проти Росії. Наприкінці минулого року з’явилося кілька повідомлень у ЗМІ, зокрема статті сайтах Інтерфакс та United24, в яких він заявив, що Україна розробила лазерну зброю “Тризуб”, яка “...вже може збивати літаки на висоті понад 2 кілометри [1,25 милі]”.

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У цьому останньому інтерв’ю його запитали про прогрес, на що він відповів, що його командування займається низкою науково-дослідних робіт, деякі з яких спрямовані на боротьбу з ворожими безпілотними системами, зокрема, з так званими безпілотниками-камікадзе “Шахед”, які сотнями атакують Україну.

Він сказав прес-службі, повторивши свою попередню заяву, не надавши додаткових деталей, що “...так, я повторюю - [наші] лазерні технології вже зараз вражають певні об’єкти на певній висоті”.

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У грудні Сухаревський заявив, що Україна, ймовірно, стала п’ятою країною, яка має на озброєнні діючу військову лазерну систему. Було незрозуміло, звідки походить ця система, але те, що вона названа на честь українського національного символу Тризуба, свідчить про те, що вона була вироблена в Україні, а не придбана в іншій країні.

Якщо київська лазерна технологія буде успішно застосована на полі бою, це може змінити правила гри, зменшивши потребу у використанні зенітних ракет і боєприпасів, і забезпечивши економічно ефективний і точний засіб для нейтралізації повітряних загроз.

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Це, як і багато інших інновацій, запроваджених Києвом під час війни з Росією, серед яких безпілотники з видом від першої особи (FPV) - лише одна з них, свідчить про те, що поле бою в Україні є випробувальним полігоном для нових військових технологій.