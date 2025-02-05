5 лютого у Кам’янці-Подільському пролунав вибух на території територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Внаслідок вибуху є один загиблий та четверо поранених, повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

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Вибух біля ТЦК у Кам’янці-Подільському

У пресслужбі Хмельницького обласного ТЦК та СП повідомили, що вибух пролунав близько 13.00.

“Наразі на місці працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група ГУНП в Хмельницькій області. Причини та обставини вибуху встановлюються. Про деталі буде повідомлено згодом”, - зазначили в поліції.

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Теракти в ТЦК − що треба знати

3 лютого керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що російські спецслужби організовують вибухи в територіальних центрах комплектування (ТЦК) та атаки на українських військовослужбовців.

2 лютого в Павлограді Дніпропетровської області стався вибух біля будівлі ТЦК, унаслідок чого чоловік дістав поранення.

1 лютого на автозаправній станції у Пирятині невідомий вбив військового Полтавського ТЦК. Після нападу невідомий забрав автомат військового та втік з одним із мобілізованих.

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Того ж дня пролунав вибух у будівлі обласного ТЦК у Рівному. Відомо про одного загиблого та шістьох поранених. СБУ встановила, що цей теракт організували росіяни.

Правоохоронці оголосили підозри двом жителям Полтавщини через вбивство військовослужбовця ТЦК у Пирятині.

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий засудив вбивства та напади на військовослужбовців ТЦК у тилу.