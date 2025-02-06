За 5 лютого зафіксували 80 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував неподалік Козачої Лопані та в районі Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку РФ протягом дня 7 разів намагалась просунутися до українських позицій неподалік населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку ворог 11 разів атакував в районах Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки, Колодязів та Торського. ЗСУ зупинили 8 атак, ще три бої тривають.

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На Сіверському напрямку ворог вісім разів атакував позиції українців у напрямках Спірного, Сіверська та Верхньокам’янського, всі атаки вже відбито.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили три атаки противника в районах Часового Яру та Ступочок, одне боєзіткнення ще триває.

На Торецькому напрямку ворог провів 9 наступальних дій на позиції наших військ в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки.

Ворог 20 разів намагався прорвати оборону на Покровському напрямку в районах Водяного Другого, Єлизаветівки, Тарасівки, Удачного, Надеждинки, Променя, Піщаного, Дачного та Улаклів. Наші підрозділи відбили 18 атак, два боєзіткнення тривають дотепер.

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На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили три атаки окупаційної армії в районі Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку ворог двічі, за підтримки авіації, атакував позиції ЗСУ в районі Новополя.

На Курському напрямку українські захисники відбили 9 ворожих атак. Крім того, ворог завдав 37 авіаційних ударів, скинувши 52 КАБи, здійснив 371 артилерійський обстріл позицій ЗСУ та населених пунктів.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 6 лютого 2024 року становлять близько 845 тис. 310 осіб, зокрема 1240 осіб − за минулу добу.

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Сили оборони знищили таку російську техніку:

9965 (+18) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 20737 (+16), артилерійських систем – 22753 (+46), РСЗВ – 1271 (+2)

засобів ППО ‒ 1055 (+2), літаків – 369, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24185 (+83)

крилатих ракет ‒ 3054, кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 36211 (+133), спеціальної техніки ‒ 3737 (+2).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ / Телеграм

Путін втягуватиме Білорусь у війну проти України, − Зеленський

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, цитуючи Президента України Зеленського під час пресконференції 5 лютого.

Він попередив, що Путін не зупиниться на Україні.

З амбіціями Путіна і те, що сьогодні ми бачимо, що він робить усе, щоб не зупинити цю війну. Він буде йти далі в цьому. Буде думати про інші країни Президент України Володимир Зеленський

Український лідер закликав союзників серйозно поставитися до такої заяви.

“Він буде провокувати інші країни. Може бути Польща наступною, або балтійські країни. І це не просто, знаєте, якась риторика чергова. Ви побачите, навесні, влітку або восени, він матиме у своєму розпорядженні сили на території Білорусі”, − пояснив український президент.

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Зеленський зауважив, що Путін робитиме все, щоб втягнути Білорусь у війну.

“Я не знаю, чи буде вторгнення, але в будь-якому разі, він у такий спосіб затягне Білорусь у війну. Хоча, на мою думку, після того, як вони атакували Україну ракетами, вони вже були в цій війні. Але їхні люди − ні. Їхнє військо − ні. Поки що. Але Путін цього дуже хоче”, − підсумував президент.

Нічний обстріл України: ракета влучила по ринку Харкова, а дрон вдарив по недобудові на Одещині

У ніч на 6 лютого російські окупанти атакували Харків дронами-камікадзе “Герань-2”. Внаслідок атак виникли пожежі та руйнування у двох районах міста.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

У Київському районі дрон влучив у дах одного з найбільших ринків Харкова, пошкодивши десятки торговельних павільйонів. Також поранення отримали охоронці ринку.

А в Новобаварському районі зафіксовано влучання дрона по території інфраструктурного транспортного підприємства. Постраждалих немає.

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На місцях атак працюють екстрені служби. Триває ліквідація наслідків обстрілів.

Увечері 5 лютого росіяни здійснили ракетний удар по Одеській області, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

РФ вдарила по недобудованому житловому будинку в Одеському районі.

Внаслідок удару загинув 39-річний чоловік, який випадково проходив повз будинок. Ще один чоловік, 19-річний юнак, отримав поранення і перебуває у тяжкому стані в лікарні.

На місці події працюють екстрені служби.

За даними Офісу генерального прокурора, ракетний удар також пошкодив 11-поверхову недобудову, житлові будинки, мінімаркет і кафе.

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Попередньо, РФ застосувала авіаційну ракету, її тип встановлюється.