Територія, захоплена Росією, найчастіше перетворюється на пустку. Внаслідок бойових дій руйнуються підприємства, інфраструктура і житло в містах і селах.

Багато родовищ, заводів, складів, а також об’єктів залізничної інфраструктури були захоплені росіянами. І зараз окупаційна влада через масову втечу населення від бойових дій завозить на окуповані території росіян, заселяє їх в конфісковані житла місцевих мешканців, намагаєтьcя пристосувати вцілілі підприємства до потреб російського ВПК і відновлювати розробку родовищ корисних копалин.

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Україна – багата на корисні копалини країна, але більше 30% їх знаходилось на території, яка зараз окупована ворогом. Президент США Дональд Трамп висловлював зацікавленість у їх розробці, але для цього Україні потрібно допомогти зупинити російське просування на фронті та звільнити окуповані території.

Про те, що зараз відбувається з окупованими територіями України, нам розповідає Павло Лисянський - директор Інституту стратегічних досліджень і безпеки, доктор політичних наук. Народився на Донбасі, раніше працював на одній з шахт, вже багато років аналізує економічні процеси у регіоні.

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Павло Лисянський, фото Kyiv Post

Що наразі відбувається на окупованих територіях? І чим це відрізняється від того, що відбувалося на окупованому Донбасі і в Криму у 2014-2022 роках?

Глобально різниця полягає в тому, що у 2014 році росіяни не знали, що робити з окупованими територіями, а от десь із 2016 року вони почали впроваджувати політику, що була направлена на підготовку окупованих територій для подальшого вторгнення в Україну. Вони, зокрема, почали паспортизацію, тобто роздачу паспортів Росії, почали готувати акти, почали визнавати ці документи, і приблизно такі ж дії вони робили в освіті.

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Військова індоктринація дітей в т.зв. "ДНР". Фото dnr-online.ru

А вже з 2022 року почалися процеси анексії, почалося формування російських адміністрацій, вони почали відмовлятися від колаборантів і заміняти їх на безпосередньо представників Росії, не місцевих. Після 2022 року почалося впровадження безпосередньо російського порядку. Якщо раніше, наприклад, вони просто грабували підприємства, вирізали їх на метал, то з 2022 року вони їх переробляють на філії державної компанії РосТех («Російські технології»), щоб швидше виготовляти продукцію оборонної промисловості.

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Розкажіть про промисловість на окупованій території. Як окупанти її використовують?

У 2014 році найкращі заводи – Луганський патронний, або донецький завод “Топаз” – вони просто вивезли. Залишилися працювати кілька десятків шахт, але вже в останній рік кількість робочих шахт була сім. Тобто, промисловість там стрімко занепадає, а ті підприємства, що працюють, ніколи не зможуть розвинути потужність через санкції. Плюс є демографічна проблема – люди тікають з окупованих територій, а багато дорослого чоловічого населення – зокрема, робітників цих підприємств – були знищені в перший період війни шляхом мобілізації до російської армії. Вони брехали їм, що це будуть лише навчання, а вже з кілька днів до повномасштабного вторгнення вони почали посилену примусову мобілізацію і кинули цих людей першими на українські позиції. Наприклад, шахта «Прогрес» у Торезі вже залучає робітників з Росії, бо там немає кому працювати.

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Президент Трамп казав, що США зацікавлені в розробці українських надр, і українські рідкоземи можуть стати корисними для вільного світу. Що Росія захопила з рідкоземів на Донбасі? І як це може посилити її?

На окупованих територіях лишилося багато рідкоземельних матеріалів. І Росія хоче використати їх для свого оборонного комплексу. Це буде проблема для всього світу, бо це може сильно допомогти Росії, адже у неї цих рідкоземів практично немає. Зокрема, вони захопили 478 родовищ у Луганській області, 684 – в Донецькій, 199 – у Запорізькій та Херсонській. Бльша частина з них – це вугілля, різні породи глини, пісковики, але є багато стратегічних матеріалів і рідкісних металів.

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Зокрема, це 148 родовищ германію, 9 – свинцю і цинку, 23 – заліза, 20 – ртуті, 16 – міді, 2 – золота, 2 – срібла, 5 - урану, 2 – алюмінію, 1 – берилію, 2 – літію, 3 – молібдену, 1 – ванадію, 1 – ніобію, 3 – титану, 2 – цирконію, 3 – марганцю, 1 – цезію, 2 – танталу. Росія поспішає, вона вже провела тендер на розробку золотого родовища в селі Бобриково під містом Антрацит Луганської області. І будує великий завод у Солікамську для переробки рідкоземів з України.

Мапа покладів металів в Україні. Джерело: SRDE Geoinform of Ukraine & Geological Survey of Norway

Скільки рідкоземів залишилось у України на неокупованій території?

Приблизно стільки ж, але більшість із них зосереджена в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, тобто недалеко від зони бойових дій. Під Покровськом, наприклад, є велике родовище літію, необхідного для акумуляторів і різноманітного обладнання.

На території північного Донбасу розташовували не тільки шахти і поклади мінералів, а й багато підприємств важкої промисловості…

І вони теж в окупації – не в кращому стані. Хімічний гігант «Stirol» у Горлівці – стоїть. Авдіївський коксохімічний завод – знищений, “Артемсіль” у Бахмуті – знищений. Сєвєродонецький комбінат «Азот» – знищений, як і Лисичанський нафтопереробний завод. Єнакіївський металургійний завод працює на 10-15%. Вся промисловість у занепаді. Але компанія «Ростех» заходить на окуповані території і намагається пристосувати залишки цієї промисловості до потреб російського військово-промислового комплексу, наприклад, Стаханівський вагонобудівний.

Розкажіть про поводження з населенням окупованих територій. Воно впало в кілька разів, але і тих, хто хотів би повернутися до рідного дому, росіяни часто не пускають туди.

Окуповані території були потрібні росіянам, щоб роздати там паспорти і використати це як привід для вторгнення – мовляв, там живе мільйон громадян Росії, тож Росія їх буде захищати. А тепер ці люди стали Росії не потрібні, і тепер вони прийняли закон, який фактично позбавляє цих паспортизованих людей громадянства Росії, яке вони отримали за 2017-2023 роки. Тепер треба проходити процедуру наново, зі значним приниженням і ризиком втратити власність, зокрема, нерухомість.

Ті люди, хто жив на окупованих територіях при Україні, в Росії розглядаються як небезпечні і небажані. Навіть якщо вони підтримали прихід російських військ туди.

Мітинг в окупованому Маріуполі. Люди тримають таблички з адресами своїх будинків, які російська окупаційна влада відмовилась відбудовувати. Скріншот з відео Маріупольської міськради

Їх просто під різними приводами витискають у Росію, або змушують переселятися на підконтрольну Україні територію, замінюючи їх представниками власне Росії. Зараз на окупованому Донбасі відбувається зміна етнонаціонального складу населення, йде повномасштабна конфіскація власності у тих людей, хто тікав з цих територій від воєнних дій.

Зокрема, російські адміністрації всіляко перешкоджають поверненню людей на окуповані території після закінчення там активних бойових дій. Навіщо? Щоб був привід конфіскувати «спорожнілу» нерухомість. І навіщо людині потім їхати туди, якщо у неї конфіскували квартиру? Вони намагаються грати в довгу – вони викорінюють усе автохтонне населення, щоб не було історичної пам’яті, ніяких згадок про Україну. І це торкається навіть меншин, які мешкають на тих територіях. Окупантам ворожі будь-які громадяни України, які жили там до них.

Чи можна очікувати, що політика Росії зміниться після Путіна? Наприклад, що мир, якого можна буде досягти, буде довгим і сталим?

Навряд чи це залежить від Путіна. Потрібно розуміти, що росіяни перевели все життя і промисловість на військові рейки. Виходить в них чи ні – інше питання. В 2015 і 2021-х роках вони внесли правки в освітній федеральний стандарт. Там написано, як має виглядати школяр, який закінчив 11 класів середньої школи.

Якщо в 2015 році це мав бути «Освічений патріот, який любить свою країну», то в 2021 році це – «Молодий патріот, який ГОТОВИЙ ВІДДАТИ СВОЄ ЖИТТЯ ЗА ІНТЕРЕСИ БАТЬКІВЩИНИ». Різниця радикальна. І на окупованій території теж впроваджують такий стандарт. І росіяни не будуть це змінювати, як Путін помре. Там є колективний центр прийняття рішень. І перемир’я їм потрібне не для того, щоб зупинити той локомотив, який вони розганяють. Воно потрібне їм лише для того, щоб перегрупуватись і завдати ще одого удару по Україні.