Укренерго повідомило про запровадження аварійних відключень світла у восьми областях України через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак, повідомила НЕК “Укренерго”.
Укренерго обмежило постачання електроенергії у восьми областях
Відключення застосовано у таких областях:
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
- Харківська;
- Сумська;
- Донецька;
- Полтавська;
- Запорізька;
- Кіровоградська;
- Дніпропетровська (частково);
- Черкаська (частково).
За даними Укренерго, 6 лютого спостерігається зростання споживання електроенергії, що створює додаткове навантаження на енергосистему.
Компанія закликає українців ощадливо споживати електроенергію з 7:00 до 22:00.
Міністерство енергетики повідомило, що за минулу добу енергетикам вдалося відновити електропостачання для майже 15 тис. споживачів, які залишилися без світла через бойові дії.
Аварійні відключення в Україні − що треба знати
Вчора чотирьох областях 4 лютого знову запроваджували екстрені відключення електроенергії. Укренерго пізніше повідомляла, що внаслідок ушкоджень, завданих ворожими атаками по об’єктах генерації та передачі електроенергії, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаськійобластях були застосовані аварійні відключення.
В Україні ввели превентивні відключення електроенергії
3 лютого в Україні запроваджували аварійні відключення електроенергії у дев’яти областях.
1 лютого Укренерго ввело екстрені відключення в Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій і Кіровоградській областях через ракетний обстріл України, але потім компанія скасувала обмеження.