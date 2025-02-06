Укренерго повідомило про запровадження аварійних відключень світла у восьми областях України через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак, повідомила НЕК “Укренерго”.

Укренерго обмежило постачання електроенергії у восьми областях

Відключення застосовано у таких областях:

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Харківська;

Сумська;

Донецька;

Полтавська;

Запорізька;

Кіровоградська;

Дніпропетровська (частково);

Черкаська (частково).

За даними Укренерго, 6 лютого спостерігається зростання споживання електроенергії, що створює додаткове навантаження на енергосистему.

Компанія закликає українців ощадливо споживати електроенергію з 7:00 до 22:00.

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Міністерство енергетики повідомило, що за минулу добу енергетикам вдалося відновити електропостачання для майже 15 тис. споживачів, які залишилися без світла через бойові дії.

Аварійні відключення в Україні − що треба знати

Вчора чотирьох областях 4 лютого знову запроваджували екстрені відключення електроенергії. Укренерго пізніше повідомляла, що внаслідок ушкоджень, завданих ворожими атаками по об’єктах генерації та передачі електроенергії, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаськійобластях були застосовані аварійні відключення.

Більше по темі В Україні ввели превентивні відключення електроенергії Нараз обмеження застосовуються для Харківської, Сумської, Полтавської, Запорізької, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

3 лютого в Україні запроваджували аварійні відключення електроенергії у дев’яти областях.

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1 лютого Укренерго ввело екстрені відключення в Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій і Кіровоградській областях через ракетний обстріл України, але потім компанія скасувала обмеження.