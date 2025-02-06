Суд у Сполучених Штатах заблокував указ нового президента Дональда Трампа про скасування автоматичного надання громадянства дітям, які народилися в країні, пише CNN.

Суд заблокував указ Трампа про громадянство США за правом народження

Указ, як зазначається, є неконституційним і суперечить 250-річній історії громадянства країни за народженням. Суддя Дебора Бордман додала, що указ порушує 14-ту поправку Конституції, прецеденти Верховного суду та історичні принципи громадянства у Штатах.

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“Діти, які підпадають під дію наказу, будуть позбавлені прав і переваг громадян США, а їхні батьки зіткнуться з нестабільністю та невизначеністю щодо статусу громадянства своїх ненароджених дітей. Жоден суд у країні ніколи не підтримав тлумачення президента. Цей суд не буде першим”, − пояснила Бордман.

За даними CNN, справу, про яку йдеться, подали в Меріленді п’ять вагітних жінок, чиї діти можуть постраждати від указу Трампа, а також дві групи, що захищають права іммігрантів.

Більше по темі Трамп “виселяє” з Пентагону низку американських видань Йдеться про припинення підписок на контент від Politico, The New York Times та на інформагенцію Associated Press.

Декілька інших оскаржень указу відбуваються по всій країні, а судді інших штатів мають розглянути подібні судові заборони пізніше цього тижня. Юристи зауважили, що справа може дійти до Верховного суду.

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Суд заблокував рішення адміністрації Трампа про замороження федеральних грантів

Раніше Федеральний суддя округу Колумбія тимчасово заблокував рішення адміністрації президента США Дональда Трампа заморозити федеральні гранти та кредити на суму до 3 трлн доларів.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявляла, що незабаром розпочнуться “предметні консультації” зі США щодо відновлення фінансування програми USAID.

Згідно з внутрішнім меморандумом Білого дому, федеральні відомства мають тимчасово призупинити всю діяльність, пов’язану з виплатою фінансової допомоги.

Агентство США з міжнародного розвитку наказало негайно призупинити всі проєкти в Україні після директиви Державного департаменту про замороження зовнішньої допомоги на 90 днів.