Росія та Білорусь уклали угоду про “гарантії безпеки”, яка дозволяє розміщення російських військових баз на території Білорусі.

Угода про військову співпрацю між Білоруссю та Росією − подробиці

Угода була підписана 6 грудня 2024 року, а 5 лютого її текст з’явився на сайті Держдуми РФ.

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Згідно з угодою, Білорусь дозволяє розміщення російських військових баз та підрозділів на своїй території.

Термін дії угоди − не менше 10 років. Дострокове скасування неможливе.

Угода передбачає “ядерну парасольку” для Білорусі та “захист її конституційного ладу”. Білоруські громадяни можуть бути залучені до війни проти України під приводом “захисту територіальної цілісності Росії”.

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Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що документ має пріоритетний статус і буде розглянутий у найкоротші терміни.

Експерти вважають, що ця угода може призвести до подальшої мілітаризації Білорусі та втягнення її у війну проти України.

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