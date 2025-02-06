Січень 2025 року став найспекотнішим січнем за весь час ведення метеорологічних спостережень, що стало продовженням низки аномально високих температур на планеті

Про це свідчать дані, оприлюднені Європейським кліматичним агентством Copernicus (C3S), повідомляє Reuters.

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Найтепліший січень в історії: 2025 рік б’є температурні рекорди

«Січень місяць не став винятком у серії надзвичайно спекотних періодів - протягом 18 з 19 місяців середня глобальна температура перевищувала на 1,5 °C показники доіндустріальної епохи», - ідеться у звіті.

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Ці температурні рекорди були зафіксовані в той час, як світ переживає перехід від фази потепління Ель-Ніньо до протилежної їй, більш прохолодної фази Ла-Нінья.

Остання характеризується зниженням температури екваторіальних вод Тихого океану та потенційно може впливати на глобальне зниження температури.

«Той факт, що ми продовжуємо фіксувати рекордні температурні показники навіть за відсутності впливу Ель-Ніньо, викликає здивування… Безсумнівно, головним фактором, що сприяє глобальному потеплінню, є спалювання викопного палива», - заявила керівниця Європейського центру середньострокових прогнозів погоди Саманта Берджесс.

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Науковці з Berkeley Earth та Метеорологічної служби Великої Британії прогнозують, що 2025 рік стане третім найтеплішим за історію спостережень, хоча й очікується, що він буде прохолоднішим за 2024 та 2023 роки через вплив Ла-Нінья.

Щодо температури поверхні океану, січень 2025 року посів друге місце за теплотою за всю історію спостережень, поступившись лише рекордно теплому січню 2024 року.

Аномальне тепло у Києві: побито 4 температурні рекорди

У Києві 26 січня було встановлено два температурні рекорди.

Максимальна температура повітря цього дня перевищила 7°C, а середньодобова досягла +4,7°C, що є найвищим показником за всю історію спостережень для цієї дати.

29 січня у столиці України зафіксували одразу два температурні рекорди.

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Показник мінімальної температури повітря не опустився нижче 6,3°С, а середньодобова температура повітря вчора сягнула 7,1°С.