29 січня у столиці України зафіксували одразу два температурні рекорди. Зокрема, показник мінімальної температури повітря не опустився нижче 6,3°С.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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У Києві зафіксовано два температурні рекорди 29 січня

Середньодобова температура повітря вчора сягнула 7,1°С. Цей показник перевищив попередній рекорд 2002 року на 1,4°С, а кліматичну норму – на 9,7°С.

Така температура повітря відповідає 3 квітня.

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Мінімальна температура повітря 29 січня не опускалася нижче ніж 6,3°С.

Це на 4,2°С вище за попередній рекордний показник для цієї дати 1936 та 1979 років.

Аномальне тепло у Києві: побито 2 температурні рекорди

У Києві 26 січня було встановлено два температурні рекорди.

Максимальна температура повітря цього дня перевищила 7°C, а середньодобова досягла +4,7°C, що є найвищим показником за всю історію спостережень для цієї дати.

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17 вересня у столиці України зафіксували рекордний показник мінімальної температури повітря.

Мінімальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 16,7°С.

Це перевищило попередній рекордний показник 1947 року на 0,4°С.

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