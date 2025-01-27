26 січня у столиці України зафіксували одразу два температурні рекорди. Показник максимальної температури повітря перевищив 7°С, а середньодобова температура склала рекордні склала +4,7°С.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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Аномальне тепло у Києві: побито 2 температурні рекорди

Згідно з даними обсерваторії, 26 січня максимальна температура повітря досягла +7,4°С.

Це на 0,5°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 2021 року.

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У цей же день середньодобова температура повітря у Києві виявилась найвищою за час проведення спостережень — +4,7°С.

Така температура перевищила попередній рекордний показник 1902 та 1999 років на 1,4°С, а кліматичну норму – на 9,7°С.

“За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 29 березня”, - зазначили в обсерваторїі.

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У Києві зафіскували п’ять температурних рекордів поспіль

17 вересня у столиці України зафіксували рекордний показник мінімальної температури повітря.

Мінімальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 16,7°С.

Це перевищило попередній рекордний показник 1947 року на 0,4°С.