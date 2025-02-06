Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна отримала винищувачі Mirage 2000 від Франції та F-16 від Нідерландів.

Україна отримала нову партію F-16 від Нідерландів

“Українське небо стає захищенішим! Повітряні Сили Збройних сил України отримали довгоочікуване підсилення – перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерландів”, - зазначив Умєров.

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За його словами, ці сучасні винищувачі вже в Україні і незабаром приступлять до виконання бойових завдань.

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Умєров подякував Франції за цей стратегічно важливий внесок у безпеку – Mirage 2000 стануть новим елементом захисту українського неба.

“Підтримка Нідерландів – це ще один вагомий крок, що наближає нас до перемоги та забезпечує надійний захист українських міст і громадян. Ми продовжуємо системну роботу разом із партнерами, щоб сучасної бойової авіації в Україні ставало більше”, - додав він.

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Франція передала Україні перші винищувачі Mirage 2000

6 лютого міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що перші французькі винищувачі Mirage 2000 вже в Україні.

Міністр не уточнив кількість отриманих “пташок”, але зазначив, що їхній екіпаж - це українські пілоти, які пройшли багатомісячне навчання у Франції.

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Mirage 2000 - сучасний французький винищувач. Його розробили спеціалісти французької компанії Dassault Aviation у 1972 році.

Більше про характеристики Mirage 2000 читайте тут.

F-16 для України - що відомо

7 грудня друга партія винищувачів F-16 від Данії уже прибула до України.

У жовтні в Україну прибули перші винищувачі F-16 із Нідерландів. Решту літаків пообіцяли відправити найближчими місяцями.

Україна отримала сучасні літаки F-16 влітку. У серпні це підтвердив президент Володимир Зеленський.

Британія допомагає українцям з тренуванням пілотів. Початкову підготовку до F-16 у країні вже пройшли 200 льотчиків з України.

Україна змогла скоротити терміни підготовки пілотів на західних винищувачах F-16 майже на три місяці.

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Під час однієї з російських атак український пілот на F-16 збив шість російських крилатих ракет за один бойовий виліт