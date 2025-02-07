У п’ятницю, 7 лютого, в Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії у восьми областях, повідомило Укренерго.
Аварійні відключення світла в Україні: де в Україні немає світла?
Причиною стали російські ракетно-дронові атаки на об’єкти генерації та передачі електроенергії.
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Відключення застосовано в таких областях:
- Харківська;
- Сумська;
- Донецька;
- Полтавська;
- Запорізька;
- Кіровоградська;
- Дніпропетровська;
- Черкаська (частково).
“Укренерго” повідомляє, що першочергово відключаються промислові споживачі. Наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів, за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго.
Компанія обіцяє скасувати відключення, як тільки це дозволить ситуація в енергосистемі, та закликає українців ощадливо споживати електроенергію.
“Сумиобленерго“ та “Кіровоградобленерго“ також підтвердили введення графіків аварійних відключень у своїх областях.
В Україні знову застосували аварійні відключення світла
Вчора Укренерго повідомляло про запровадження аварійних відключень світла у восьми областях України через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.
У дев’яти областях України ввели аварійні відключення електроенергії
Відключення застосовували у таких областях:
- Харківська;
- Сумська;
- Донецька;
- Полтавська;
- Запорізька;
- Кіровоградська;
- Дніпропетровська (частково);
- Черкаська (частково).
5 лютого в чотирьох областях знову запроваджували екстрені відключення електроенергії.Укренерго пізніше повідомляла, що внаслідок ушкоджень, завданих ворожими атаками по об’єктах генерації та передачі електроенергії, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаськійобластях були застосовані аварійні відключення.