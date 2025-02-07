У п’ятницю, 7 лютого, в Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії у восьми областях, повідомило Укренерго.

Аварійні відключення світла в Україні: де в Україні немає світла?

Причиною стали російські ракетно-дронові атаки на об’єкти генерації та передачі електроенергії.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Відключення застосовано в таких областях:

  • Харківська;
  • Сумська;
  • Донецька;
  • Полтавська;
  • Запорізька;
  • Кіровоградська;
  • Дніпропетровська;
  • Черкаська (частково).

“Укренерго” повідомляє, що першочергово відключаються промислові споживачі. Наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів, за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго.

Advertisement

Компанія обіцяє скасувати відключення, як тільки це дозволить ситуація в енергосистемі, та закликає українців ощадливо споживати електроенергію.

Сумиобленерго“ та “Кіровоградобленерго“ також підтвердили введення графіків аварійних відключень у своїх областях.

В Україні знову застосували аварійні відключення світла

Вчора Укренерго повідомляло про запровадження аварійних відключень світла у восьми областях України через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

У дев’яти областях України ввели аварійні відключення електроенергії
Більше по темі

У дев’яти областях України ввели аварійні відключення електроенергії

1 лютого Укренерго вводило екстрені відключення в кількох областях через ракетний обстріл України.

Відключення застосовували у таких областях:

  • Харківська;
  • Сумська;
  • Донецька;
  • Полтавська;
  • Запорізька;
  • Кіровоградська;
  • Дніпропетровська (частково);
  • Черкаська (частково).

5 лютого в чотирьох областях знову запроваджували екстрені відключення електроенергії.Укренерго пізніше повідомляла, що внаслідок ушкоджень, завданих ворожими атаками по об’єктах генерації та передачі електроенергії, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаськійобластях були застосовані аварійні відключення.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
title.MoreOn Графік відключення світла
З 16 грудня Київ переходить на нові графіки відключень − ДТЕК Київ
З 16 грудня Київ переходить на нові графіки відключень − ДТЕК
Київ Пост
гру. 16, 2024
Росія запустила крилаті ракети: енергосистема України під ударом Ракетні обстріли
Росія запустила крилаті ракети: енергосистема України під ударом
Київ Пост
гру. 13, 2024
Росія вдарила по українській енергосистемі: кілька регіонів лишилися без світла Ракетні обстріли
Росія вдарила по українській енергосистемі: кілька регіонів лишилися без світла
Київ Пост
лис. 28, 2024
Через обстріли в Україні графіки відключення світла для бізнесу і промисловості Графік відключення світла
Через обстріли в Україні графіки відключення світла для бізнесу і промисловості
Київ Пост
лис. 13, 2024
Читати далі
У низці областей знову застосували аварійні відключення світла Графік відключення світла
У низці областей знову застосували аварійні відключення світла
Київ Пост
1д тому
У низці областей України знову ввели аварійні відключення Графік відключення світла
У низці областей України знову ввели аварійні відключення
Київ Пост
лют. 4
У дев’яти областях України ввели аварійні відключення електроенергії Графік відключення світла
У дев’яти областях України ввели аварійні відключення електроенергії
Київ Пост
лют. 3
В Україні ввели превентивні відключення електроенергії Графік відключення світла
В Україні ввели превентивні відключення електроенергії
Київ Пост
січ. 15
Спонсорований контент
" Попередній Піт Гегсет візьме участь у “Рамштайні” наступного тижня
Далі » Північнокорейські ракети, які б’ють по Україні, стали точнішими