У п’ятницю, 7 лютого, в Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії у восьми областях, повідомило Укренерго.

Аварійні відключення світла в Україні: де в Україні немає світла?

Причиною стали російські ракетно-дронові атаки на об’єкти генерації та передачі електроенергії.

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Відключення застосовано в таких областях:

Харківська;

Сумська;

Донецька;

Полтавська;

Запорізька;

Кіровоградська;

Дніпропетровська;

Черкаська (частково).

“Укренерго” повідомляє, що першочергово відключаються промислові споживачі. Наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів, за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго.

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Компанія обіцяє скасувати відключення, як тільки це дозволить ситуація в енергосистемі, та закликає українців ощадливо споживати електроенергію.

“Сумиобленерго“ та “Кіровоградобленерго“ також підтвердили введення графіків аварійних відключень у своїх областях.

В Україні знову застосували аварійні відключення світла

Вчора Укренерго повідомляло про запровадження аварійних відключень світла у восьми областях України через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак.

Більше по темі У дев’яти областях України ввели аварійні відключення електроенергії 1 лютого Укренерго вводило екстрені відключення в кількох областях через ракетний обстріл України.

Відключення застосовували у таких областях:

Харківська;

Сумська;

Донецька;

Полтавська;

Запорізька;

Кіровоградська;

Дніпропетровська (частково);

Черкаська (частково).

5 лютого в чотирьох областях знову запроваджували екстрені відключення електроенергії.Укренерго пізніше повідомляла, що внаслідок ушкоджень, завданих ворожими атаками по об’єктах генерації та передачі електроенергії, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаськійобластях були застосовані аварійні відключення.