Два неназваних високопоставлених українських джерела – один військовий, інший політик, на які посилається Reuters, повідомили, що протягом останніх тижнів північнокорейські балістичні ракети, які Росія запускає по Україні, стали помітно точнішими.

Чому точність ракет КНДР збільшилася?

З моменту першого підтвердженого використання Росією наданих Північною Кореєю балістичних ракет Hwasong-11A (США/НАТО: KN-23/24) наприкінці 2023 року і до початку грудня минулого року Москва використала близько 80 таких ракет, які вважалися дуже неточними.

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За даними неназваних українських джерел, близько 20 ракет, випущених з кінця грудня, продемонстрували раптове і помітне підвищення точності – більшість із них тепер влучають в межах 50-100 метрів від наміченої цілі, тоді як раніше відхилення складало 1-3 кілометри.

Деякі військові аналітики дійшли висновку, що Північна Корея успішно використала дані про ефективність ракет, зібрані під час їх застосування проти України минулого року, для тестування і вдосконалення своїх ракетних технологій. Інші припускають, що справа не лише в роботі над технологією, а в тому, що підвищенню ефективності міг сприяти фактичний досвід, отриманий на полі бою.

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Українське військове джерело повідомило, що аналіз уламків після атаки не виявив жодних змін у конструкції ракети. За його словами, показник точності міг підвищитися завдяки кращій системі навігації або вдосконаленому механізму керування.

Як Північна Корея покращила свої ракети?

Ян Ук, експерт з озброєнь з сеульського Інституту політичних досліджень «Асан», сказав, що, окрім модернізації навігаційної системи, більша точність, можливо, була досягнута завдяки кращому цілевказанню, а також оперативним даним і досвіду.

KN-23 нагадує російську балістичну ракету малої дальності «Іскандер-М» з дальністю близько 450-500 кілометрів і боєголовкою вагою 500 кілограмів. Вона може бути оснащена як осколково-фугасним, так і касетним, або навіть ядерним боєзарядом.

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Ян також сказав, що ці вдосконалення північнокорейського ракетного потенціалу «...можуть мати значний вплив на стабільність у регіоні і світі». Випробування північнокорейських ракет в реальних бойових умовах надає Пхеньяну більшої впевненості в своїх погрозах проти Південної Кореї, Японії і навіть США, а також можливість продавати зброю, особливо «державам-невдахам» або збройним угрупованням.