Міністр оборони США Піт Гегсет планує взяти участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”, яке відбудеться 12 лютого у Брюсселі, пише Politico.
Міністр оборони США візьме участь у “Рамштайні” − подробиці
Постійне представництво Великої Британії в НАТО повідомило, що Сполучене Королівство очолить “Рамштайн” у лютому. Контактна група збереться напередодні засідання міністрів оборони країн — членів НАТО, щоб обговорити пріоритети для України.
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Головуватиме на “Рамштайні” міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.
Раніше засідання Контактної групи відбувалось під головуванням США.
За даними Politico, США можуть очолити майбутні зустрічі у форматі “Рамштайн”, але поки адміністрація президента Штатів Трампа не взяла на себе такі зобов’язання.
Наразі невідомо, чи візьме на себе лідерство Велика Британія у подальших засіданнях, оскільки країни-учасники досі ведуть переговори про те, хто буде постійно очолювати групу в майбутньому.
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Велика Британія вперше офіційно скликала “Рамштайн” замість США
Вчора, 6 лютого, Британія вперше буде головувати на засіданні формату “Рамштайн”. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі офіційно скликав 26-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України.
Міністр оборони України Рустем Умєров підбивав підсумки 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України (“Рамштайн”). Головними досягненнями він назвав затвердження дорожніх карт розвитку ЗСУ до 2027 року.
У межах “Рамштайну” Україна отримала такі пакети допомоги від країн-союзниць:
- США: 500 млн доларів (ракети для ППО, ракети “повітря-повітря”, обладнання для F-16).
- Канада: 440 млн канадських доларів (боєприпаси, дрони, “данська модель”).
- Велика Британія та союзники: 30 тис. безпілотників на 45 млн доларів.
- Норвегія: 700 млн норвезьких крон на закупівлю дронів.
- Німеччина: 6 систем ППО IRIS-T та 50 ракет-перехоплювачів.
- Ісландія: 2 млн євро на виробництво зброї за “данською моделлю”.