Міністр оборони США Піт Гегсет планує взяти участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”, яке відбудеться 12 лютого у Брюсселі, пише Politico.

Міністр оборони США візьме участь у “Рамштайні” − подробиці

Постійне представництво Великої Британії в НАТО повідомило, що Сполучене Королівство очолить “Рамштайн” у лютому. Контактна група збереться напередодні засідання міністрів оборони країн — членів НАТО, щоб обговорити пріоритети для України.

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Головуватиме на “Рамштайні” міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Раніше засідання Контактної групи відбувалось під головуванням США.

За даними Politico, США можуть очолити майбутні зустрічі у форматі “Рамштайн”, але поки адміністрація президента Штатів Трампа не взяла на себе такі зобов’язання.

Наразі невідомо, чи візьме на себе лідерство Велика Британія у подальших засіданнях, оскільки країни-учасники досі ведуть переговори про те, хто буде постійно очолювати групу в майбутньому.

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Велика Британія вперше офіційно скликала “Рамштайн” замість США

Вчора, 6 лютого, Британія вперше буде головувати на засіданні формату “Рамштайн”. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі офіційно скликав 26-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України.

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Міністр оборони України Рустем Умєров підбивав підсумки 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України (“Рамштайн”). Головними досягненнями він назвав затвердження дорожніх карт розвитку ЗСУ до 2027 року.

У межах “Рамштайну” Україна отримала такі пакети допомоги від країн-союзниць: