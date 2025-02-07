Міністр оборони США Піт Гегсет планує взяти участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”, яке відбудеться 12 лютого у Брюсселі, пише Politico.

Міністр оборони США візьме участь у “Рамштайні” − подробиці

Постійне представництво Великої Британії в НАТО повідомило, що Сполучене Королівство очолить “Рамштайн” у лютому. Контактна група збереться напередодні засідання міністрів оборони країн — членів НАТО, щоб обговорити пріоритети для України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Advertisement

Головуватиме на “Рамштайні” міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Раніше засідання Контактної групи відбувалось під головуванням США.

За даними Politico, США можуть очолити майбутні зустрічі у форматі “Рамштайн”, але поки адміністрація президента Штатів Трампа не взяла на себе такі зобов’язання.

Наразі невідомо, чи візьме на себе лідерство Велика Британія у подальших засіданнях, оскільки країни-учасники досі ведуть переговори про те, хто буде постійно очолювати групу в майбутньому.

ФАКТЧЕК: чи справді USAID фінансувало поїздки голлівудських зірок до України
Більше по темі

ФАКТЧЕК: чи справді USAID фінансувало поїздки голлівудських зірок до України

Чутки про те, що Бену Стіллеру, Анджеліні Джолі та іншим кінозіркам платили за поїздки в охоплену війною Україну коштом USAID, категорично заперечив сам Стіллер.

Велика Британія вперше офіційно скликала “Рамштайн” замість США

Вчора, 6 лютого, Британія вперше буде головувати на засіданні формату “Рамштайн”. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі офіційно скликав 26-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України.

Advertisement

Міністр оборони України Рустем Умєров підбивав підсумки 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України (“Рамштайн”). Головними досягненнями він назвав затвердження дорожніх карт розвитку ЗСУ до 2027 року.

У межах “Рамштайну” Україна отримала такі пакети допомоги від країн-союзниць:

  • США: 500 млн доларів (ракети для ППО, ракети “повітря-повітря”, обладнання для F-16).
  • Канада: 440 млн канадських доларів (боєприпаси, дрони, “данська модель”).
  • Велика Британія та союзники: 30 тис. безпілотників на 45 млн доларів.
  • Норвегія: 700 млн норвезьких крон на закупівлю дронів.
  • Німеччина: 6 систем ППО IRIS-T та 50 ракет-перехоплювачів.
  • Ісландія: 2 млн євро на виробництво зброї за “данською моделлю”.
Київ Пост
Київ Пост
title.MoreOn США
Маркарова зустрілася зі спецпредставником Трампа Келлогом США
Маркарова зустрілася зі спецпредставником Трампа Келлогом
Київ Пост
2г тому
Літаки НАТО активно працювали над Чорним морем перед ударом ЗСУ по авіабазі РФ США
Літаки НАТО активно працювали над Чорним морем перед ударом ЗСУ по авіабазі РФ
Стефан Коршак
3г тому
Келлог пояснив заяву про проведення виборів в Україні під час війни США
Келлог пояснив заяву про проведення виборів в Україні під час війни
Київ Пост
4г тому
Трамп переконаний, що досяг прогресу в припиненні війни в Україні США
Трамп переконаний, що досяг прогресу в припиненні війни в Україні
Київ Пост
5г тому
Читати далі
Адміністрація Трампа скорочує штат USAID до кількох сотень співробітників США
Адміністрація Трампа скорочує штат USAID до кількох сотень співробітників
Київ Пост
5хв тому
Нетаньягу назвав умову повного припинення війни у Секторі Гази США
Нетаньягу назвав умову повного припинення війни у Секторі Гази
Київ Пост
50хв тому
ФАКТЧЕК: чи справді USAID фінансувало поїздки голлівудських зірок до України США
ФАКТЧЕК: чи справді USAID фінансувало поїздки голлівудських зірок до України
Київ Пост
1г тому
Трамп запровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду США
Трамп запровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду
Київ Пост
1г тому
Спонсорований контент
" Попередній ППО збила 81 російський дрон, ще 31 локаційно втрачений
Далі » У низці областей України вкотре ввели аварійні відключення світла