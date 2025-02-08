Вночі у Сумах російський дрон влучив у приватний житловий будинок.
Внаслідок атаки виникла пожежа.
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Дрон влучив у будинок у Сумах: наслідки
У результаті влучання безпілотника, зруйнована оселя.
Також виникла пожежа на великій площі.
Надзвичайники локалізували вогонь та розібрали завали.
Попередньо, ніхто не постраждав.
Обстріли Сумщини: яка ситуація
За даними ОВА, в небі над областю збили 8 ворожих «шахедів».
Вночі та зранку росіяни 16 разів обстріляли прикордоння та населені пункти регіону. Крім дронів, окупанти запускали керовані авіабомби.
Під вогнем опинилися чотири громади.
КАБами війська РФ вдарили по Хотінській та Юнаківській громадах.
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