Вночі у Сумах російський дрон влучив у приватний житловий будинок. 

Внаслідок атаки виникла пожежа. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Дрон влучив у будинок у Сумах: наслідки

У результаті влучання безпілотника, зруйнована оселя. 

Також виникла пожежа на великій площі.

Надзвичайники локалізували вогонь та розібрали завали. 

Попередньо, ніхто не постраждав. 

Обстріли Сумщини: яка ситуація 

За даними ОВА, в небі над областю збили 8 ворожих «шахедів». 

Advertisement

Вночі та зранку росіяни 16 разів обстріляли прикордоння та населені пункти регіону.  Крім дронів, окупанти запускали керовані авіабомби. 

Під вогнем опинилися чотири громади.

КАБами війська РФ вдарили по Хотінській та Юнаківській громадах. 

У Краснопільській - ворог атакував FPV-дроном та скинув вибухові пристрої з БпЛА. 

Вночі росіяни запустили 139 дронів: ППО збила 67
Більше по темі

Вночі росіяни запустили 139 дронів: ППО збила 67

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Київщина.
Київ Пост
Київ Пост
title.MoreOn Суми
На Сумщині внаслідок авіаудару РФ загинули троє поліцейських Суми
На Сумщині внаслідок авіаудару РФ загинули троє поліцейських
Київ Пост
лют. 1
Хроніка війни в Україні. 31 січня: «ЗСУ відбили майже всі атаки на гарячих напрямках» НАТО
Хроніка війни в Україні. 31 січня: «ЗСУ відбили майже всі атаки на гарячих напрямках»
Тимур Дубовик
січ. 31
Російський “Шахед” влучив у багатоповерхівку в Сумах: 8 загиблих та 12 поранених Суми
Російський “Шахед” влучив у багатоповерхівку в Сумах: 8 загиблих та 12 поранених
Київ Пост
січ. 30
Хроніка війни в Україні. 30 січня: «ЗСУ відбивають атаки на всіх напрямках» НАТО
Хроніка війни в Україні. 30 січня: «ЗСУ відбивають атаки на всіх напрямках»
Тимур Дубовик
січ. 30
Читати далі
У РФ помер військовий, причетний до вбивства у Грозі на Харківщині Росія
У РФ помер військовий, причетний до вбивства у Грозі на Харківщині
Київ Пост
3г тому
Росіяни вдарили по Херсону: постраждала дитина Обстріли України
Росіяни вдарили по Херсону: постраждала дитина
Київ Пост
4г тому
Вночі росіяни запустили 139 дронів: ППО збила 67 Київ
Вночі росіяни запустили 139 дронів: ППО збила 67
Київ Пост
6г тому
Літаки НАТО активно працювали над Чорним морем перед ударом ЗСУ по авіабазі РФ США
Літаки НАТО активно працювали над Чорним морем перед ударом ЗСУ по авіабазі РФ
Стефан Коршак
1д тому
" Попередній Посол України в Польщі про відносини Києва з сусідом - частина 1
Далі » У застосунку «Резерв+» стався збій