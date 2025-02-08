Попередньо, ніхто не постраждав.

Надзвичайники локалізували вогонь та розібрали завали.

Також виникла пожежа на великій площі.

У результаті влучання безпілотника, зруйнована оселя.

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Вночі у Сумах російський дрон влучив у приватний житловий будинок.

Обстріли Сумщини: яка ситуація

За даними ОВА, в небі над областю збили 8 ворожих «шахедів».

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Вночі та зранку росіяни 16 разів обстріляли прикордоння та населені пункти регіону. Крім дронів, окупанти запускали керовані авіабомби.

Під вогнем опинилися чотири громади.

КАБами війська РФ вдарили по Хотінській та Юнаківській громадах.

У Краснопільській - ворог атакував FPV-дроном та скинув вибухові пристрої з БпЛА.