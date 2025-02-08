У мобільному застосунку «Резерв+» стався збій. 

Користувачі скаржаться, що не можуть зайти у додаток. 

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Збій у застосунку «Резерв+»

При спробі увійти у застосунок, система повідомляє про технічну проблему. Відповідне сповіщення з’являється на головній сторінці додатку. 

Користувачі розповідають, що сам Резерв+ довго завантажується. 

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У «Резерв+» запрацювало автоматичне продовження відстрочки

Цього тижня у «Резерв+» запрацювало автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Скористатися цією функцією наразі можуть: 

- люди з інвалідністю, які мають відповідне посвідчення Пенсійного фонду

- студенти, аспіранти та докторанти. 

Для того, аби автоматично продовжити відстрочку, потрібно оновити військовий документ у Резерв+. 

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Строк дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації парламент пролонгували до 9 травня.

«І якщо є підстави, відстрочка буде продовжена автоматично», - пояснили алгоритм в Міноборони. 

У відомстві анонсували, що згодом ця функція буде доступна також для багатодітних батьків. Йдеться про тих, хто має троє дітей у спільному шлюбі. 

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З окремих медиків знімуть бронювання та мобілізують

Цього тижня Міністерство охорони здоров’я та Медичні сили ЗСУ узгодили порядок зняття броні з медиків для потреб армії.

Розбронювання проводитимуть за запитом Міноборони та Командування Медичних сил. Списки відповідних фахівців формуватиме МОЗ. 

Запити на зняття бронювання подаватимуть керівники медзакладів через Дію. 

До цього Уряд дозволив 100% бронювання медичних працівників. 

Президент Володимир Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію до 9 травня. 

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