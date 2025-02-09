Російські війська атакували дроном-камікадзе Нікополь на Дніпропетровщині.
Поранені двоє чоловіків.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Про це повідомили в ОВА.
Удар по Нікополю: які наслідки
Постраждалим - 41 та 39 років.
Одного із них госпіталізували у важкому стані.
Інший - лікуватиметься амбулаторно. У нього мінно-вибухова травма та осколкове поранення.
Внаслідок атаки у місті пошкоджені АЗС й автівка.
Крім того, під ранок окупанти вдарили КАБом по Новопавлівській громаді.
Пошкоджені близько десятка приватних будинків. Ніхто не постраждав.
Обстріли Дніпропетровщини
У ніч на неділю росіяни обстрілювали Нікопольський район.
Гатили з артилерії.
Снаряди летіли по Нікополю та Червоногригорівській громаді.
Росіяни запустили по Україні 151 дрон: скільки збили
Пошкоджені три приватні будинки, господарські споруди та газогін.
Люди не постраждали.