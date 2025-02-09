Російські війська атакували дроном-камікадзе Нікополь на Дніпропетровщині.

Поранені двоє чоловіків.

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Про це повідомили в ОВА.

Удар по Нікополю: які наслідки

Постраждалим - 41 та 39 років.

Одного із них госпіталізували у важкому стані.

Інший - лікуватиметься амбулаторно. У нього мінно-вибухова травма та осколкове поранення.

Внаслідок атаки у місті пошкоджені АЗС й автівка.

Наслідки удару по Нікополю. Фото: ОВА.

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Крім того, під ранок окупанти вдарили КАБом по Новопавлівській громаді.

Пошкоджені близько десятка приватних будинків. Ніхто не постраждав.

Обстріли Дніпропетровщини

У ніч на неділю росіяни обстрілювали Нікопольський район.

Гатили з артилерії.

Снаряди летіли по Нікополю та Червоногригорівській громаді.

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Пошкоджені три приватні будинки, господарські споруди та газогін.