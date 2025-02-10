Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для ITV News розповів, що Україна може повернути всі окуповані Росією території, коли країна-агресор буде слабкою.

Коли Україна зможе повернути всі окуповані території − заява Зеленського

“Суверенітет порушила Росія, і тому в момент, коли Росія буде слабкою, а вона буде, безумовно, в цей момент все повернеться”, − пояснив Зеленський.

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За словами українського лідера, завданням України є повернення територій завдяки дипломатії.

“Наше завдання − щоб усе повернулось чим раніше, тим краще, і повернулось дипломатично, тому що, безумовно, втрати людей… люди важливіші за все. Втрати людей − це дуже болісно!” − додав президент.

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Він також запевнив, що колись побачить український прапор у Севастополі, Маріуполі та Донецьку.

Зеленський підтвердив новий наступ ЗСУ в Курській області

Раніше Зеленський підтвердив, що українські військові почали новий наступ на Курщині в Росії.

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Під час зустрічі вони обговорили підготовку до «Рамштайну», оборонні потреби та інвестиції у виробництво зброї.

До цього, у п’ятницю, російські телеграм-канали повідомляли про атаку ЗСУ на Курському напрямку

У своєму вечірньому зверненні за 7 лютого глава держави розповів, що росіяни знову підтягнули північнокорейських солдатів для штурмів на Курщині. 

За пів року боїв у Курській області втрати російської армії склали близько 40 тисяч осіб. 

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Курська наступальна операція розпочалася 6 серпня 2024 року. Її метою було не допустити нового наступу ворога на Сумську та Харківську області.

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