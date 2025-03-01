Незабаром збірна України з футболу зіграє проти команди з Бельгії за вихід у вищий дивізіон Ліги націй. Напередодні цієї визначної події Kyiv Post розпочинає цикл статей про футболістів та гру національної збірної України.



Віталій Миколенко – один з найталановитіших та найперспективніших українських футболістів сучасності. Вiн увірвався у професійний футбол яскраво та стрімко, швидко ставши основним гравцем спочатку київського «Динамо», а згодом і англійського «Евертона».

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Читайте на Kyiv Post про його шлях у професійному футболі, ставлення фанатів та цінність для збірної Віталія Миколенка.

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Віталій Миколенко: біографія, перші кроки у футболі та цікаві факти

Віталій Миколенко народився у Черкасах 29 травня 1999 року. Він розпочав свій футбольний шлях у дитячо-юнацькій школі київського «Динамо».

У 2016 році він дебютував у складі юнацької команди «Динамо» U-19. У наступному сезоні 2016/17 Віталій став основним гравцем команди U-19. За юнацьку команду він зіграв 21 матч та забив 1 гол.

Пізніше почав грати за другу команду «Динамо» у Першій лізі чемпіонату України. У 2017 році Віталій Миколенко дебютував за першу команду в матчі чемпіонату проти «Сталі». У тому матчі він замінив на 7-й хвилині травмованого Йосипа Пиварича на лівому фланзі захисту.

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Свій перший гол за основну команду клубу Віталій забив у матчі Ліги Європи УЄФА проти «Ренна» у листопаді 2018 року.

Віталій Миколенко. Фото: fcdynamo.com

Віталій Миколенко став 55-м капітаном київського Динамо за часів незалежної України якщо брати до уваги всі турніри.

Також Віталій став другим наймолодшим капітаном в історії виступів «Динамо» у рідному чемпіонаті. Захисник вивів команду з капітанською пов’язкою на матч проти ФК «Львів» 20 вересня 2020 року у віці 21 рік і 113 днів.

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Загалом у складі «Динамо» він провів 132 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився 7 голами.

За цей період футболіст здобув звання чемпіона України у 2021 році, двічі вигравав Кубок країни (у 2020 та 2021 роках) та тричі ставав володарем Суперкубка (у 2018, 2019 та 2020 роках). Двічі, у 2019 та 2020 роках, захисник отримував індивідуальну нагороду “Золотий талант України”.

Від УПЛ до АПЛ: як трансфер Миколенка змінив український футбол

Перехід Віталія Миколенка до «Евертона» розпочав сучасну позитивну тенденцію для українського футболу, коли під час зимового трансферного вікна взимку гравці з Української Прем’єр-Ліги переходять до провідних європейських чемпіонатів.

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«Евертон» оголосив про підписання Миколенка 1 січня 2022 року, що стало чудовим новорічним подарунком.

«Динамо» отримало за цього лівого захисника 23,5 мільйони євро, що робить його третім найдорожчим трансфером в історії клубу* після Андрія Шевченка та Андрія Ярмоленка.

*Миколенко увійшов у трійку найдорожчих трансферів «Динамо» за сумою, яку виплатили одразу. У наступному сезоні відбувся трансфер Іллі Забарного з «Динамо» до «Борнмута», який перебив перехід Миколенка по загальній сумі (22,7 млн євро + 20%-30% від наступного продажу).

Після переходу до ірисок українець дав інтерв’ю пресслужбі клубу, у якому зазначив, що щасливий бути в «Евертоні» та Англійській Прем’єр-Лізі.

“Я щасливий бути в цьому клубі і зроблю все можливе, щоб здобути перемогу у кожному матчі у формі «Евертона». Мене хвилює відповідальність перед уболівальниками, які неймовірно підтримують команду”, - розповів Віталій.

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Півзахисник «Вотфорда» Самюель Калу (ліворуч) та український захисник «Евертона» Віталій Миколенко в боротьбі за м'яч під час матчу англійської Прем'єр-ліги між ФК «Вотфорд» та ФК «Евертон». Фото: Глін Кірк / AFP

Зараз триває четвертий сезон Віталія Миколенка у складі «Евертона». За даними Transfermarkt вартість гравця з €18 млн зросла до €28 млн.

Що тут сказати? Це дуже крутий результат для молодого захисника з України.

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Після переходу Миколенка, до АПЛ також перейшли Михайло Мудрик, Єгор Ярмолюк та Ілля Забарний.

Як Миколенко грає у «Евертоні»

Віталію Миколенку в «Евертоні» спочатку було непросто, його часто критикували. Проте, в поточному сезоні він повністю розкрив свій потенціал.

25-річний Миколенко взяв участь у 24 матчах за «Евертон» цього сезону, відзначившись однією результативною передачею. Однак, Віталій є лідером “ірисок” за кількістю відборів.

Фанати клубу дуже часто критикують гру українця у соціальних мережах, зазначаючи, що минулі захисники були кращими.

Нещодавно відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо опублікував новину про те, що ліверпульський клуб розпочав переговори з Віталієм Миколенком щодо продовження його контракту.

У фанатських групах, у голосуванні “Як ви ставитесь до нового контракту Віталія Миколенка з «Евертоном»” - 48,1% проголосували негативно і лише 26% – позитивно.

Деякі фанати кажуть, що він, здається, хороший хлопець, але явно не відповідає рівню АПЛ.

“Якщо ми хочемо прогресувати, нам потрібні гравці набагато кращі за Миколенка.

Він слабкий, грає однією ногою, не має швидкості та не приносить користі ні в захисті, ні в нападі.

Йому потрібно або піти, або рухатися далі”, – вважають вболівальники.

Крім того, фанати “ірисок” порівнюють Миколенко з відомим бразильським футболістом Робертом Карлосом.

Він теж грав зліва та мав схожі з українцем технічні якості.

Український захисник №16 Віталій Миколенко перед міжнародним товариським футбольним матчем між збірними Польщі та України у Варшаві, Польща, 7 червня 2024 року. Фото: Войтек Радванський / AFP

Виступи Віталія Миколенка за збірну України з футболу

Віталій Миколенко зіграв вже понад 40 матчів у футболці національної збірної України з футболу. На його рахунку лише один гол, втім, Миколенко в збірній перш за все зосереджений на обороні та захисті воріт.

У молодіжній збірній України провів 4 матчі, в юнацьких збірних України провів 35 матчів, забив 1 гол.

За національну збірну Віталій Миколенко дебютував у товариському матчі проти Туреччини.

Збірна України з футболу може вийти у вищий дивізіон Ліги націй

7 вересня Україна поступилася Албанії, а Грузія перемогла Чехію.

10 вересня українська команда програла збірній Чехії, а команда з Грузії перемогла збірну Албанії.

11 жовтня збірна України з футболу перемогла збірну Грузії у своєму третьому матчі Ліги націй-2024/2025.

14 жовтня команда з України зіграла унічию зі збірною Чехії.

16 листопада Україна зіграла внічию з командою з Грузії.

19 листопада у доленосному матчі збірна Україна здобула перемогу над збірною Албанії.

Доля збірної України у Лізі націй вирішувалася в останньому матчі: програш - виліт до дивізіону С, перемога - можливість потрапити у плейоф за вихід у дивізіон А.

Друге місце у таблиці дозволило українцям позмагатися за вихід у вищий дивізіон Ліги націй.

22 листопада збірна України з футболу дізналася свого візаві у підвищенні у класі. 20 і 23 березня Україна зіграє проти Бельгії.

Матчі мають бути цікавими. Збірна України зустрічалася зі збірною Бельгії лише один раз, у груповому етапі Чемпіонату Європи.

Тоді команди зіграли внічию, цей результат не дозволив синьо-жовтим вийти в 1/8 фіналу турніру.