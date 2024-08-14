Правоохоронні органи України викрили і заблокували агентурну мережу Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ, до якої входили ексохоронці колишнього президента Віктора Януковича.

Угруповання збирало конфіденційну інформацію про українські спецслужби, правоохоронні органи та посадовців, повідомляє пресцентр СБУ.

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Ексохоронці Януковича були агентами ФСБ РФ - що відомо

Агенти збирали конфіденційну інформацію про українські спецслужби та правоохоронні органи, а також високопосадовців та громадських діячів.

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"За наявними даними, рашисти планували використовувати ці відомості для ліквідації, вербування та проведення інформаційно-психологічних спецоперацій щодо українських посадовців", - зазначили у спецслужбі.

За даними СБУ, до складу осередку входили 2 ексохоронці Януковича та чинний військовослужбовець Нацгвардії.

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Головним агентом був 48-річний Дмитро Іванцов, колишній керівник підрозділу УДО, який супроводжував експрезидента під час його втечі до РФ.

Його вербував співробітник Департаменту контррозвідувальних операцій 1 служби ФСБ РФ Ігор Єгоров ще до 2012 року.

Після окупації Криму Іванцов зрадив присягу, прийняв громадянство РФ і перейшов на службу до Федеральної служби охорони РФ.

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Водночас він продовжував активно працювати на ФСБ і залучив колишнього віцекерівника охорони Януковича Романа Лапу, який теж залишився у Криму і працює в Севастополі.

46-річний військовослужбовець Нацгвардії, який також входив до мережі, свого часу був водієм Іванцова. Він мав добувати дані із закритих баз правоохоронних відомств та вербувати інших осіб. Дані зрадник планував передавати Іванцову через заздалегідь підготовлені канали агентурного зв'язку.

Служба безпеки задокументувала розвідактивність кожного учасника агентурної групи ФСБ і затримала фігуранта, який діяв у Києві.

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Яке покарання загрожує агентам російської спецслужби

Військовому НГУ оголосили про підозру за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України. Під час обшуків у нього вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші речові докази співпраці з РФ.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Дії двох інших фігурантів, які нині перебувають у РФ та окупованому Криму, кваліфікуються як держзрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 111) ККУ.

Встановлено, що Іванцов передав ФСБ наявні у нього з часів роботи в УДО секретні плани порядку дій на випадок загрози життю Президента.

СБУ затримала фітнес-тренера, який підпалював авто ЗСУ на замовлення ФСБ РФ - подробиці

Для знищення автомобілів ЗСУ Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ дистанційно залучила 32-річного фітнес-тренера з Одеси, який шукав в інтернеті швидкого заробітку.

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Фітнес-тренер підпалив мультивен ЗСУ в Києві. Для цього він прибув з Одеси до столиці, де на одну добу орендував квартиру.

Фігурант був на прямому зв’язку із представником ГРУ й саме від нього отримував завдання та інструкції, зокрема щодо способів вчинення підпалів та методів конспірації. Палію загрожує до 8 років позбавлення волі.