У наступі брали участь десантники 82-ї окремої десантно-штурмової бригади та підрозділи забезпечення.

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“Внаслідок стрімкого та неочікуваного для противника маневру українські військові зайняли нові рубежі та значно покращити своє тактичне положення”, − йдеться у повідомленні командування ДШВ.

Десантно-штурмові війська ЗСУ спільно з іншими підрозділами провели успішний наступ на одному з напрямків у Курській області Росії .

Зеленський підтвердив новий наступ ЗСУ на Курщині

Раніше Президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові почали новий наступ в Курській області Росії.

За даними Генштабу, за пів року боїв у Курській області втрати російської армії склали близько 40 тисяч осіб.

З них понад 16 тисяч − загиблими.

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Курська наступальна операція розпочалася 6 серпня 2024 року. Її метою було не допустити нового наступу ворога на Сумську та Харківську області.

Росія була змушена звернутися по допомогу до Північної Кореї, яка надіслала до Курської області 12 тисяч своїх військових. За підрахунками Генштабу, втрати серед північнокорейських військових складають близько 4 тисяч осіб.