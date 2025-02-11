Президент США Дональд Трамп заявив, що поговорить із президентом України Володимиром Зеленським цього тижня, а його спеціальний посланник з питань України та Росії Кіт Келлогг незабаром відвідає Київ, пише Радіо Свобода.

Трамп підтвердив майбутній візит Келлогга до Києва − подробиці

Наразі окрім підтвердження візиту Келлогга Трамп більше жодних подробиць наводити не став.

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“Він займається різними справами. У нас багато людей, які працюють над низкою різних проблем”, − додав американський лідер.

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Трамп зауважив, що цього тижня він розмовлятиме з президентом України Володимиром Зеленським.

Келлогг призупинив розробку мирного плану щодо України

Адміністрація президента США призупинила розробку мирного плану щодо України, щоб надати Європі місце за столом переговорів.

Президент України Володимир Зеленський очікується на Мюнхенській конференції з безпеки, де війна з Росією та шляхи її припинення будуть головними питаннями порядку денного.

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У листі Фіцо називає Маска «паном міністром», хоча він не обіймає такої посади.

Зеленський буде присутній особисто, що дозволить провести потенційні переговори з представниками основних союзників Києва.

Спецпосланник Келлогг раніше заявляв, що Україна має бути готова провести вибори під час війни. 

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