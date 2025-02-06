За півроку боїв у Курській області втрати російської армії склали близько 40 тисяч осіб, з них понад 16 тисяч − загиблими, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати Росії в Курській області: статистика Генштабу
Курська наступальна операція розпочалася 6 серпня 2024 року і триває вже півроку. Її метою було не допустити нового наступу ворога на Сумську та Харківську області.
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Внаслідок операції Росія була змушена звернутися по допомогу до Північної Кореї, яка надіслала до Курської області 12 тисяч своїх військових. За даними Генштабу, втрати серед північнокорейських військових складають близько 4 тисяч осіб.
Загалом за 6 місяців боїв у Курській області Росія втратила:
- близько 40 тисяч військових;
- 131 танк;
- 689 бойових броньованих машин;
- 386 артилерійських систем;
- 12 РСЗВ;
- 12 засобів ППО;
- літак;
- 3 гелікоптери;
- 931 безпілотник;
- 1164 одиниці автомобільної техніки;
- 34 одиниці спеціальної техніки.
Крім того, українські військові взяли в полон 909 російських військових.
Генштаб наголосив, що Курська операція є прикладом успішних дій ЗСУ, які дозволили завдати значних втрат ворогу та перехопити ініціативу.
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Ситуація в Курській області − що треба знати
Вчора, 5 лютого, десантно-штурмові війська ЗСУ спільно з іншими підрозділами взяли в полон 21 російського військовослужбовця під час боїв у Курській області.
Раніше десантно-штурмові війська повідомляли про взяття в полон 27 російських військових у Курській області Росії.
З лютого Повітряні Сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів Збройних сил Російської Федерації в районі населеного пункту Новоіванівка. А 31 січня підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України знищили командний пункт угруповання військ “Курськ” збройних сил РФ.
Північнокорейські військові не брали участі в бойових діях у Курській області Росії з середини січня