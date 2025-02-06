За півроку боїв у Курській області втрати російської армії склали близько 40 тисяч осіб, з них понад 16 тисяч − загиблими, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати Росії в Курській області: статистика Генштабу

Курська наступальна операція розпочалася 6 серпня 2024 року і триває вже півроку. Її метою було не допустити нового наступу ворога на Сумську та Харківську області.

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Внаслідок операції Росія була змушена звернутися по допомогу до Північної Кореї, яка надіслала до Курської області 12 тисяч своїх військових. За даними Генштабу, втрати серед північнокорейських військових складають близько 4 тисяч осіб.

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Загалом за 6 місяців боїв у Курській області Росія втратила:

близько 40 тисяч військових;

131 танк;

689 бойових броньованих машин;

386 артилерійських систем;

12 РСЗВ;

12 засобів ППО;

літак;

3 гелікоптери;

931 безпілотник;

1164 одиниці автомобільної техніки;

34 одиниці спеціальної техніки.

Крім того, українські військові взяли в полон 909 російських військових.

Генштаб наголосив, що Курська операція є прикладом успішних дій ЗСУ, які дозволили завдати значних втрат ворогу та перехопити ініціативу.

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Ситуація в Курській області − що треба знати

Вчора, 5 лютого, десантно-штурмові війська ЗСУ спільно з іншими підрозділами взяли в полон 21 російського військовослужбовця під час боїв у Курській області.

Раніше десантно-штурмові війська повідомляли про взяття в полон 27 російських військових у Курській області Росії.

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З лютого Повітряні Сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів Збройних сил Російської Федерації в районі населеного пункту Новоіванівка. А 31 січня підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України знищили командний пункт угруповання військ “Курськ” збройних сил РФ.

Північнокорейські військові не брали участі в бойових діях у Курській області Росії з середини січня