Норвезька рада у справах біженців (NRC) оголосила про тимчасове припинення надання гуманітарної допомоги майже у 20 країнах світу, включно з Україною.

NRC призупиняє гуманітарну допомогу: що сталося

“Вперше за свою історію ми змушені зупинити термінову гуманітарну діяльність, від якої залежать сотні тисяч людей”, − заявили в NRC.

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Причиною такого рішення стало припинення фінансування з боку США.

В Україні NRC зупинила надання екстреної допомоги 57 тисячам людей у прифронтових районах.

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“Це відбувається в зимовий період, коли люди залишаються без можливості опалювати свої домівки та отримувати необхідні товари, зокрема продукти харчування”, − зазначили в раді.

Скорочення фінансування також змушує організацію звільняти гуманітарних працівників по всьому світу.

Ліквідація USAID − що треба знати

Адміністрація чинного президента США Дональда Трампа скорочує штат USAID до кількох сотень співробітників. Усіх працівників, яких найняло безпосередньо агентство, буде відправлено в оплачувану відпустку по всьому світу, згідно з внутрішніми документами.

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Уряд Канади вже готує відповідь на рішення Штатів.

Винятком є працівники, які виконують критично важливі функції, керівників та працівників, які беруть участь у спеціально визначених програмах.

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Адміністрація президента США звернулася до місій Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) по всьому світу, щоб визначити, які програми продовжать свою роботу. Роботу продовжать програми, які “сприяють національним інтересам Сполучених Штатів”.

Агентство США з міжнародного розвитку наказало негайно призупинити всі проєкти в Україні після директиви Державного департаменту про замороження зовнішньої допомоги на 90 днів. USAID фінансувала проєкти з 29 різних сфер у 158 країнах по всьому світу.

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