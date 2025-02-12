Це рішення є важливим кроком на шляху євроінтеграції Вірменії та свідчить про її прагнення до зближення з Європейським Союзом.

“Республіка Вірменія, висловлюючи волю народу Республіки Вірменія, ставлячи завдання зробити Республіку Вірменія безпечною, захищеною, розвиненою та процвітаючою країною, повідомляє про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу”, − йдеться у тексті закону.

За це рішення проголосували 63 депутати, проти − лише 7.

Уряд Вірменії схвалив законопроєкт про запуск вступу до ЄС

Раніше уряд Вірменії зробив важливий крок на шляху до євроінтеграції. На засіданні 9 січня було схвалено законопроєкт “Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу”.

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян, представляючи питання на розгляд уряду, наголошував на “інтенсивних та динамічних” відносинах між Вірменією та ЄС в останні роки.

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“ЄС із різних приводів висловлював підкреслену політичну підтримку демократії у Вірменії”, − зазначав Мірзоян.

Він також заявляв, що Вірменія готова до зближення з ЄС і бачить для цього позитивні ознаки, такі як початок процесу лібералізації візового режиму.

15 січня Вірменія та США уклали угоду про стратегічне партнерство.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв називав сусідню Вірменію “фашистською державою” і заявляв, що її треба знищити.