Парламент Вірменії на засіданні 12 лютого схвалив законопроєкт “Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу”, повідомляє Armenpress.

Парламент Вірменії проголосував за початок процесу вступу країни до ЄС

За це рішення проголосували 63 депутати, проти − лише 7.

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Ініціатором законопроєкту стала громадянська ініціатива “Платформа демократичних сил”, якій вдалося зібрати 60 тисяч підписів на підтримку євроінтеграції Вірменії.

“Республіка Вірменія, висловлюючи волю народу Республіки Вірменія, ставлячи завдання зробити Республіку Вірменія безпечною, захищеною, розвиненою та процвітаючою країною, повідомляє про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу”, − йдеться у тексті закону.

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Це рішення є важливим кроком на шляху євроінтеграції Вірменії та свідчить про її прагнення до зближення з Європейським Союзом.

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Уряд Вірменії схвалив законопроєкт про запуск вступу до ЄС

Раніше уряд Вірменії зробив важливий крок на шляху до євроінтеграції. На засіданні 9 січня було схвалено законопроєкт “Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу”.

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян, представляючи питання на розгляд уряду, наголошував на “інтенсивних та динамічних” відносинах між Вірменією та ЄС в останні роки.

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“ЄС із різних приводів висловлював підкреслену політичну підтримку демократії у Вірменії”, − зазначав Мірзоян.

Він також заявляв, що Вірменія готова до зближення з ЄС і бачить для цього позитивні ознаки, такі як початок процесу лібералізації візового режиму.

15 січня Вірменія та США уклали угоду про стратегічне партнерство.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв називав сусідню Вірменію “фашистською державою” і заявляв, що її треба знищити.

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