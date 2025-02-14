Акції українських компаній, що котируються на Лондонській та Варшавській фондових біржах, зросли на 5-25% після перших прямих переговорів між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Владіміром Путіним, які тривали півтори години.

Як змінилися акції та єврооблігації України після переговорів Трампа й Путіна

Водночас єврооблігації України подорожчали не більше ніж на 4%.

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Ціна акцій агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі зросла на 13,99% станом на 11:00 за київським часом у четвер, згідно з даними LSE.

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Акції Ferrexpo підскочили на 5,40%, як видно на графіку LSE.

Згідно з даними Варшавської фондової біржі, акції українських компаній також зросли за останню добу:

Серед переможців – компанія Kernel, ціна акцій якої за останній день зросла на +24,18%. Це додало майже 30% до попереднього зростання акцій, оскільки інвестори очікують на завершення процедури витіснення з Варшавської фондової біржі.

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«Ринок очікує початку процедури сквіз-ауту і потенційної ціни викупу акцій», – пише Forbes Україна. Брокери, можливо, скуповували акції компанії, щоб пізніше продати їх Веревському.

Наприкінці січня компанія Веревського Namsen Limited оголосила про збільшення своєї частки в Kernel до понад 95%, що дає їй право ініціювати примусовий викуп акцій решти акціонерів – squeeze-out, пише Forbes.

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В той же час українські єврооблігації показали менш успішні результати: згідно з даними Bloomberg Terminal, їхня вартість зросла не більше ніж на 4%.

«Вартість українських єврооблігацій зросла більше – на 22-71% – після реструктуризації на початку вересня 2024 року, – сказав в інтерв’ю Kyiv Post фінансовий аналітик інвестиційної компанії ICU Михайло Демків.– Найбільше зростання відбулося після перемоги Трампа на виборах. Ринки бачать можливість досягнення мирної угоди. Я не буду коментувати справедливість умов цієї угоди, але самі інвестори бачать у ній позитив для платоспроможності країни – перспективи зростання ВВП і відновлення економіки».

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Фото: Bloomberg Terminal / Михайло Демків (ICU)

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