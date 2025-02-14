Віцепрезидент США Джей Ді Венс попередив, що Штати вдарять по Росії санкціями та, можливо, військовими діями за певних умов, сказав Венс в інтерв’ю The Wall Street Journal.
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Венс зауважив, що варіант відправлення американських військ в Україну можливий, якщо Кремль “не зможе вести переговори сумлінно”.
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“Є економічні інструменти впливу, є, звичайно, військові інструменти впливу, які США можуть використати проти Путіна”, − пояснив він.
Віцепрезидент додав, що розповість лідерам ЄС в Мюнхені, що Європа повинна зупинити масову міграцію та стримати прогресивну політику. Джей ді Венс закликатиме до повернення “традиційних цінностей і припинення злочинності мігрантів”.
Американський урядовець підсумував, що закликатиме німецьких політиків працювати з усіма партіями, зокрема з ультраправою та антимігрантською партією “Альтернатива для Німеччини”.
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Трамп анонсував зустріч представників США, України й Росії в Мюнхені
Президент США Дональд Трамп заявляв, що 14 лютого в Мюнхені відбудеться зустріч високопосадовців з України, Росії та США.
Він зазначав, що на зустрічі будуть присутні “високопоставлені люди” з трьох країн, але не уточнив, хто саме представлятиме кожен бік.
Однак радник з комунікацій ОП Дмитро Литвин повідомляв, що зустріч із російською стороною не заплановано.
Президент США зазначав, що Україна братиме участь у будь-яких переговорах з Росією щодо припинення війни, а також вважає видворення Росії з G7 помилкою. А Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не буде приймати будь-які двосторонні мирні переговори без участі України.