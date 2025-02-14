Уряд Великої Британії 14 лютого запровадив нові санкції проти трьох російських фізичних осіб та двох компаній.

Про це йдеться в пресрелізі Офісу впровадження фінансових санкцій Міністерства фінансів Великої Британії.

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Нові санкції Великої Британії проти РФ − подробиці

До санкційного списку потрапили такі особи та компанії:

  • Павло Фрадков, заступник міністра оборони Росії;
  • Артем Чайка, син колишнього генпрокурора Росії Юрія Чайки;
  • Володимир Селін, директор Федеральної служби з технічного та експортного контролю РФ;
  • завод “Киров-Энергомаш”;
  • компанія “Росатом Аддитивные технологии”.

Вони “отримують вигоду або підтримують уряд Росії шляхом продовження бізнесу в секторах, що мають стратегічне значення для російської влади”.

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Нові санкції передбачають замороження активів та заборону на в’їзд до Великої Британії.

ЄС готується відключити від SWIFT ще 15 російських банків

Європейський Союз розглядає можливість поетапної заборони на імпорт російського алюмінію та відключення близько 15 російських банків від системи SWIFT.

27 січня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на засіданні Ради ЄС пролонгували обмежувальні заходи проти Росії на наступні 6 місяців, до 31 липня 2025 року.

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Перші набори вже знаходяться в Києві.

Очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кайя Каллас заявляла, що немає підстав для скасування санкцій проти Росії. Висока представниця ЄС також зазначала, що союзникам України необхідно знизити верхню межу ціни на російську нафту, щоб позбавити Кремль коштів на ведення війни.

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