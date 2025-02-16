Російське командування може змінити пріоритет наступальних операцій навесні та влітку 2025 року з Покровська на Костянтинівку.

Про це йдеться у звіті аналітиків ISW.

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Наступ РФ біля Покровська сповільнився

За даними фахівців, протягом останніх двох тижнів значно сповільнилося просування росіян на Покровському напрямку. В ISW пов’язують це зі зміною цілей РФ.

«Просування російських військ на південь і південний захід від Покровська сповільнилося за останні два тижні на тлі ознак того, що російське військове командування може надати пріоритет наступальним операціям проти Костянтинівки - найпівденнішої точки українського фортифікаційного поясу в Донецькій області - навесні та влітку 2025 року», - пишуть аналітики.

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Вони зазначили, що у грудні 2024 і січні 2025 року війська РФ швидко просувались вперед, аби розширити російський виступ на південь і південний захід від Покровська. Але з початку лютого армія агресора сповільнила наступ на цій ділянці фронту.

Під час Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський сказав, що ситуація на Покровському напрямку останніми днями покращилася.

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Речник української бригади, що діє в цьому районі, також заявив про зменшення активності росіян в районі Покровська протягом останніх днів.

В ISW зазначили, що російські війська намагалися просунутися на північ від Котлиного і на захід від Удачного. Але, схоже, зіткнулися з більш злагодженою українською обороною в цих районах.

Українські військові також провели кілька контратак поблизу Котлиного і Піщаного (на південний схід від Котлиного) з метою створення загрози російським позиціям на цій ділянці фронту.

Один російський блогер занепокоєний, що сповільнення російського просування може дозволити українським силам розпочати значні контратаки в найближчі тижні. Це може розвалити російський виступ на південь від Покровська.

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«Російське просування на південь від Покровська може сповільнитися через погіршення стану передових російських підрозділів та активізацію операцій українських безпілотників у цьому районі», - додають в Інституті вивчення війни.

Росіяни можуть зосередитися на Костянтинівці

Аналітики зазначають, що російське військове командування може змінити пріоритетний напрям для наступу у 2025 році на Костянтинівку. І тому, на думку фахівців, росіяни не посилюють своє угруповання на південь від Покровська.

«Передислокація значних російських сил на Костянтинівський напрямок вказує на те, що російське військове командування, можливо, визначило наступ на Костянтинівку пріоритетним завданням на весну і літо 2025 року», - припускають в ISW.

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Ситуація на Покровському напрямку: дані Генштабу

За даними Генерального штабу, протягом минулої доби на фронті відбулося 261 бойове зіткнення.

Найбільше ворожих штурмів, як і в попередні дні, зафіксували на Покровському напрямку.

Графіка: Генштаб ЗСУ

На цій ділянці фронту наші захисники зупинили 71 атаку агресора у районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Надіївка, Андріївка та Удачне.