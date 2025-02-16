У застосунку Резерв+ автоматично відображатимуться дані про інвалідність.

Наразі Уряд працює над цією функцією. 

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Про таке повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. 

«Це прибере необхідність проходити ВЛК або носити з собою додаткові документи», - написала вона. 

В Україні спрощують процедуру визначення непридатності для осіб з інвалідністю 

Також спрощується процедура визначення непридатності для осіб з інвалідністю.

Копії документів, що підтверджують інвалідність, можна засвідчити власним підписом, без нотаріуса. Однак, це не стосується медичних документів. 

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Подати документи можна буде через батьків, опікунів та законних представників.

Постанову ВЛК прийматимуть без особистої присутності та медогляду. Поданих документів, як стверджує міністерка, буде достатньо. 

Рада продовжила термін проходження ВЛК для обмежено придатних

​​Верховна Рада України продовжила термін проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для громадян, визнаних обмежено придатними до військової служби. 

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Контракт з ними укладатиметься на один рік.

Зробити це можна до 5 червня 2025 року.

Раніше громадяни цієї категорії повинні були пройти ВЛК до 5 лютого 2025 року. Проте, за даними Міноборони, лише 25% обмежено придатних пройшли повторний медогляд.

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