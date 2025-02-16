У ніч на 16 лютого росіяни масовано обстріляли Миколаїв «шахедами».

Внаслідок атаки поранений 64-річний чоловік. Його госпіталізували. Постраждалий у задовільному стані.

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Про це повідомили в ОВА.

Масована атака на Миколаїв

Через російський обстріл пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. Там виникла пожежа. Її оперативно загасили.

У результаті падіння уламків та вибуховою хвилею пошкоджено пʼять багатоквартирних будинків.

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Також зачепило щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.