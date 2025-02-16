У ніч на 16 лютого росіяни масовано обстріляли Миколаїв «шахедами».
Внаслідок атаки поранений 64-річний чоловік. Його госпіталізували. Постраждалий у задовільному стані.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Про це повідомили в ОВА.
Масована атака на Миколаїв
Через російський обстріл пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. Там виникла пожежа. Її оперативно загасили.
У результаті падіння уламків та вибуховою хвилею пошкоджено пʼять багатоквартирних будинків.
Advertisement
Також зачепило щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.
Загалом протягом ночі наші захисники збили девʼять БпЛА типу «Shahed 131/136» над Миколаївщиною.