У ніч на 16 лютого росіяни масовано обстріляли Миколаїв «шахедами»

Внаслідок атаки поранений 64-річний чоловік. Його госпіталізували. Постраждалий у задовільному стані. 

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Про це повідомили в ОВА. 

Масована атака на Миколаїв

Через російський обстріл пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. Там виникла пожежа. Її оперативно загасили. 

У результаті падіння уламків та вибуховою хвилею пошкоджено пʼять багатоквартирних будинків. 

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Також зачепило щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

Загалом протягом ночі наші захисники збили девʼять БпЛА типу «Shahed 131/136» над Миколаївщиною. 

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