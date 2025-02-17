У ніч проти понеділка, 17 лютого, Краснодарський край Росії зазнав атаки безпілотників. Внаслідок нальоту міг бути ушкоджений нафтопереробний завод (НПЗ) “Ільський”.

Про це повідомив російський новинний Телеграм-канал SHOT.

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Атака дронів на Краснодарський край: пожежа на НПЗ

За даними SHOT, уламки одного з дронів впали біля станиці Сіверської, спричинивши пожежу на нафтопереробному заводі (НПЗ) “Ільський”.

Вибухи було чутно в Кавказькому районі та Слов’янську-на-Кубані.

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Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив атаку безпілотників та повідомив про пошкодження 12 житлових будинків. Він не прокоментував інформацію про пожежу на НПЗ.

Офіційних повідомлень про атаку та її наслідки поки що немає.

Міноборони РФ повідомляє про нібито 90 перехоплених і знищених БПЛА за ніч, зокрема 38 БпЛА − над акваторією Азовського моря, 24 − над територією Краснодарського краю, 15 − над територією республіки Крим, 7 − над акваторією Чорного моря, по 2 − над територіями Курської та Ростовської областей і по одному − над територіями Брянської та Бєлгородської області.

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Займанння відбулося на заводі “Протек”, де й виробляють ці комплекси.

Дрони атакували Калузьку область

У ніч на суботу дрони атакували Калузьку область РФ. Внаслідок нальоту безпілотників виникла пожежа на промисловому підприємстві. 

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Очевидці розповідали, що чули про 4-5 вибухів та стрілянину близько 6 години ранку.

Вибухи також лунали у Волгограді. 

Місцеві жителі повідомляли про роботу ППО в районі місцевої нафтобази. 

У ніч на 13 лютого безпілотники Служби безпеки України (СБУ) атакували нафтоперекачувальну станцію “Андреаполь” у Тверській області Росії

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