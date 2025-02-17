У ніч проти понеділка, 17 лютого, Краснодарський край Росії зазнав атаки безпілотників. Внаслідок нальоту міг бути ушкоджений нафтопереробний завод (НПЗ) “Ільський”.

Про це повідомив російський новинний Телеграм-канал SHOT.

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Атака дронів на Краснодарський край: пожежа на НПЗ

За даними SHOT, уламки одного з дронів впали біля станиці Сіверської, спричинивши пожежу на нафтопереробному заводі (НПЗ) “Ільський”.

Вибухи було чутно в Кавказькому районі та Слов’янську-на-Кубані.

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Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив атаку безпілотників та повідомив про пошкодження 12 житлових будинків. Він не прокоментував інформацію про пожежу на НПЗ.

Офіційних повідомлень про атаку та її наслідки поки що немає.