Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News розповів, на який варіант завершення війни без участі України в переговорах він би погодився навіть якби очільник США Дональд Трамп домігся його сам.

На який варіант завершення війни може погодитися Зеленський?

“Я впевнений, що ми маємо бути там. Інакше це неприйнятно. Але якщо буде рішення без нас, і Путін піде з усієї нашої землі, ми будемо в НАТО, а Путін сидітиме у в’язниці, тоді президент Трамп зможе це зробити без нас”, − пояснив український лідер.

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За його словами, Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, однак їхнє повернення може відбутися дипломатичним шляхом.

Зеленський додав, що Україна не погодиться на поступки частиною територій, бо це суперечить Конституції.

“Ми ніколи на це не підемо. Це не стосується жодних переговорів. Ми ніколи не будемо про це говорити”, − додав Президент.

Він зауважив, що це стосується і тимчасово окупованого Криму, якого Україна має також повернути дипломатичним шляхом.

“Навіть Крим ми ніколи не визнаємо [російським − ред.], тому що через роки все, що є українським, буде українським, але, я не знаю коли. Але так, ми повинні повернути його дипломатичним шляхом. Так, ми можемо. Якщо ми в НАТО, то зрозуміло, чому дипломатичним шляхом… Тому дипломатичний шлях − це добре, але там, де ми будемо мати гарантії безпеки”, − підсумував Зеленський.

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Трамп пояснив, чи залучать Зеленського до мирних переговорів

Президент США Дональд Трамп заявляв, що Володимира Зеленського залучать до мирних переговорів між Україною та Росією.

Трамп також схвально відповів на питання про залучення українського лідера до переговорного процесу. Американський лідер поки не уточнив, про яку саме залученість йдеться та чи існують конкретні домовленості.

Президент Зеленський в інтерв’ю заявляв, що Трамп дійсно може підштовхнути російського президента Владіміра Путіна до мирних переговорів.

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На Мюнхенській конференції Президент України зазначав, що під час розмови з президентом США вони обговорювали питання залучення північнокорейських військових до бойових дій проти України.

За словами Зеленського, Дональд Трамп має усвідомити, що Росія не припиняє взаємодію з Північною Кореєю, отримуючи від неї як військову техніку, так і солдатів, які воюють на стороні агресора.