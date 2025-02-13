У ніч на 13 лютого безпілотники Служби безпеки України (СБУ) атакували нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь» у Тверській області Росії, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в СБУ.

Українські дрони налетіли на НПС «Андреаполь» у Тверській області - що відомо

Станція «Андреаполь» є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2.

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Внаслідок удару безпілотників сталося загоряння у районі закритого розподільного пристрою (ЗРУ) та складу котельного обладнання. Перекачування нафти станцією було тимчасово припинено.

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Це вже друга атака дронів СБУ на цей об’єкт. Перша відбулася 29 січня - дрони пошкодили фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа.

«Кожен день простою цієї нафтоперекачувальної станції приносить росії десятки мільйонів доларів збитків, адже вона є складовою трубопроводу, яким нафта постачається в термінал «Усть-Луга» на Балтійському морі. Дронові санкції СБУ проти російського нафтового комплексу триватимуть і надалі», - повідомило джерело.

Більше по темі Пєсков прокоментував учорашню розмову Трампа та Путіна Майбутнє визнання окупованих Росією територій в Україні, включно з Кримом, не обговорювалося.

ЗСУ успішно уражають нафтові об’єкти у Росії

5 лютого підрозділи СБУ у взаємодії зі ЗСУ та іншими складовими Сил оборони уразили ТОВ “Албашнєфть” у Краснодарському краї РФ.

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3 лютого безпілотники Сил спеціальних операцій і Служби безпеки України налетіли на Волгоградський НПЗ (“Лукойл-Волгограднафтопереробка”) та Астраханський газопереробний завод, які виробляють пальне для армії РФ.

В ніч на 31 січня Сили безпілотних систем ЗСУ та Головне управління розвідки Міноборони України завдали удару по нафтопереробному заводу (НПЗ) “Лукойл-Волгограднафтопереробка” у Волгоградській області Росії.

Цей НПЗ входить до десятки найбільших у Росії та забезпечує потреби російської армії.

У ніч проти четверга, 30 січня, Брянська область Росії зазнала атаки безпілотників. Ціллю атаки могла бути розподільча станція нафтопроводу “Дружба” поблизу міста Новозибків.

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У ніч на 29 січня безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ атакували нафтоперекачувальну станцію «Андреаполь» у Тверській області Росії. Тоді ж безпілотники Головного управління розвідки атакували нафтобазу компанії “Лукойл” у місті Кстово Нижньогородської області Росії.

26 січня українські військові повторно уразили об’єкти “Рязанської нафтопереробної компанії”.