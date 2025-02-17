Президент США Дональд Трамп заявив, що президента України Володимира Зеленського залучать до мирних переговорів між Україною і Росією, пише CNN.

Зеленський буде залучений до мирних переговорів щодо війни в Україні

“Ми рухаємося вперед. Ми намагаємося досягти миру з Росією-Україною, і ми дуже наполегливо працюємо над цим”, − пояснив президент США.

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Трамп також схвально відповів на питання про залучення українського лідера до переговорного процесу. Американський лідер поки не уточнив, про яку саме залученість йдеться та чи існують конкретні домовленості.

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Трамп додав, що його зустріч з російським президентом Владіміром Путіним можуть відбутися “досить скоро”.

Трамп єдиний, хто може підштовхнути Путіна до мирних перемовин − Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News заявив, що Трамп дійсно може підштовхнути російського президента Владіміра Путіна до мирних переговорів.

“Я думаю, що [Путін − ред.] дійсно трохи боїться президента Трампа. І я думаю, що в президента є цей шанс, він сильний. Я думаю, що він дійсно може підштовхнути Путіна до мирних переговорів”, − пояснив Зеленський.

Український лідер укотре закликав не довіряти очільнику Росії.

“Не довіряйте Путіну. Не довіряйте лише словам про припинення вогню”, − зауважив Зеленський, маючи на увазі порушення Росією угоди, підписаної 2019 року.

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Що казав Зеленський про КНДР, Росію, Трампа та мирну угоду?

На Мюнхенській конференції Президент України зазначав, що під час розмови з президентом США вони обговорювали питання залучення північнокорейських військових до бойових дій проти України.

За словами Зеленського, Дональд Трамп має усвідомити, що Росія не припиняє взаємодію з Північною Кореєю, отримуючи від неї як військову техніку, так і солдатів, які воюють на стороні агресора.

Зеленський готовий зустрітися з Путіним тільки після того, як спільно зі США буде підготовлений загальний план щодо завершення війни. Інших платформ для компромісів із росіянами не передбачається