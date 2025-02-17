Керівник фракції партії Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що вибори в Україні мають відбутися не раніше, ніж через шість місяців після закінчення воєнного стану.

Коли в Україні відбудуться вибори?

“Вкотре нагадаю, що, по-перше, вибори під час воєнного стану неможливі. А по-друге, у межах діалогу Жана Моне лідери всіх фракцій і груп уклали угоди, що вибори відбудуться не раніше, ніж за 6 місяців після закінчення воєнного стану”, − пояснив Арахамія.

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Очільник “Слуги народу” також порадив громадянам України ознайомитися з документом, затвердженим українськими парламентаріями в листопаді 2023 року у форматі “Діалоги Жана Моне” заради миру та демократії.

Чи можливі вибори в Україні і до чого готуються партії?

Парламентські та президентські вибори давно мали відбутися – влітку 2024 та в травні 2024 року відповідно. Втім, Конституція України забороняє проводити вибори під час дії режиму воєнного стану.

Проблема війни на території України полягає в повномасштабних бойових діях на її території. 18% території України наразі окуповано, ще частина територій спустошується обстрілами, оскільки прилягає до лінії фронту або до російського кордону.

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Ще одна проблема, на яку звертають увагу українські політики – важкий стан українського суспільства після завершення бойових дій. По-перше, бойові дії навряд чи завершаться звільненням всіх окупованих територій, тож не виключено, що в Україні буде болюча дискусія з цього приводу.