Речник Ради національної безпеки США Брайан Г’юз розкритикував президента України Володимира Зеленського за відмову підписати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні, пише AP.

Як Білий дім відреагував на відмову Зеленського підписати угоду про корисні копалини?

“Президент Зеленський недалекоглядно поставився до чудової можливості, яку адміністрація Трампа надала Україні”, − заявив Г’юз.

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За його словами, угода дозволила б американським платникам податків “відшкодувати” гроші, надіслані на підтримку України, і одночасно розвинути її економіку.

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Г’юз також зазначив, що Білий дім вважає економічні зв’язки зі США “найкращою гарантією безпеки” для України.

Джерела AP повідомляють, що пропозиція США не передбачала жодних конкретних гарантій безпеки для України. Це могло стати однією з причин відмови Зеленського підписувати угоду.

Більше по темі Трамп заперечив можливість нападу Росії на НАТО Президент США Дональд Трамп не підтримав думку Президента України Володимира Зеленського, що Росія нападе на НАТО.

Зеленський та Венс обговорили мирні переговори

Під час зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом на Мюнхенській конференції з безпеки Зеленський заявив, що для досягнення справжнього миру Україна потребує “сильної позиції” на переговорах.

Він також наголосив на важливості участі США та Європи в переговорному процесі з Росією.

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Україна передала США проєкт меморандуму про партнерство

Раніше Україна завершила доопрацювання запропонованого США проєкту меморандуму про партнерство та передала його американській стороні.

Україна передала документ, і американська сторона запросила час для його опрацювання до 17:00.

11 лютого президент США Дональд Трамп. повідомив, що Україна “по суті погодилася” надати США рідкісноземельні мінерали як плату за військову допомогу, яку Штати відправили Києву.

Згодом Президент Зеленський пояснив, чому Україна не підписала угоду про використання українських корисних копалин.