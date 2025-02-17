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Вибух, що стався біля кафетерію на вулиці Прикордонній у Миколаєві вдень 14 лютого, був черговим терактом, здійсненим російськими спецслужбами, які використали підривника “в темну”.

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Вибух у кафе Миколаєва - подробиці

У  п’ятницю поліція Миколаєва повідомила у своєму офіційному телеграм-каналі, що внаслідок вибуху загинуло двоє людей і ще вісім дістали поранення.

На той момент це мало всі ознаки чергового теракту, здійсненого особою, завербованою російськими спецслужбами для вчинення диверсій проти військових. Це було підтверджено в наступному повідомленні поліції в суботу.

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Також у суботу в компанії “Ukrainian Demining Services”, що спеціалізується на гуманітарному розмінуванні, підтвердили Суспільному”, що внаслідок вибуху в кафетерії загинули три військовослужбовці Центру протимінної діяльності.

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Подібні дії російських окупантів є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Український центр протидії дезінформації повністю спростував повідомлення, що з’явилися в суботу на прокремлівських пропагандистських каналах, у тому числі в державній інформагенції “Известия”, про те, що теракт був здійснений проти працівників обласного ТЦК нібито як помста за примусову мобілізацію сина жінки, яка принесла бомбу.

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Поліція, яка розслідувала справу, підтвердила, що у жінки було двоє синів у віці 23 і 13 років, але старший не служив в армії.

Kyiv Post зв’язався з Беном Ремфрі, керуючим директором PCM & MAT Kosovo, – авторитетного європейського навчального центру з розмінування і знешкодження вибухонебезпечних предметів (ЗВП). Контактуючи з близькими деяких учасників інциденту, він зміг надати більше деталей, які ще більше прояснили обставини і спростували версію російських дезінформаторів.

Загиблий чоловік на ім’я Вадим і троє поранених були українськими саперами. Нещодавно вони завершили підготовку в навчальному центрі і близько тижня тому повернулися в Україну, щоб приступити до виконання своїх службових обов’язків. Вони зайшли до кав’ярні, щоб перекусити під час перерви в операціях з розмінування.

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Ремфрі розповів, що підривником була неназвана жінка, яка, схоже, була завербована офіцером російської розвідки. Ймовірно, той пообіцяв їй велику суму грошей за те, щоб вона доставила в кав’ярню “кравчучку”.

Як з’ясувалося, щойно вона її поставила, вибуховий пристрій всередині був підірваний дистанційно, і вона загинула на місці. У неї залишилася дитина.

Як раніше повідомляв Kyiv Post, цей випадок вкотре демонструє стиль роботи російських спецслужб, які вербують українців, зазвичай за обіцянку великої винагороди, для закладання вибухівки. За людиною, яка, нічого не підозрюючи, приносить у вказане їй місце вибуховий пристрій, спостерігають і дистанційно підривають його, перш ніж вона встигає піти.

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Стів Браун
Стів Браун
Після кар’єри спеціаліста з боєприпасів і офіцера зі знешкодження бомб Стів працював у сфері знищення боєприпасів, розмінування та знешкодження вибухових боєприпасів в ООН і НАТО. У 2017 році, після дострокового виходу на пенсію, він разом зі своєю українською дружиною та двома синами переїхав до України. Зараз він працює англійським редактором у Kyiv Post.
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