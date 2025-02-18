З початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося провести 61 обмін полоненими і повернути додому 4131 громадянина, повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у коментарі Українській правді

“Станом на сьогодні, з початку повномасштабної вторгнення Координаційним штабом було проведено 61 обмін. Нам вдалося повернути 4131 громадянина”, – цитує видання Коордштаб.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Advertisement

У штабі повідомили також подробиці. Так, за даними пресслужби, за цей час вдалося повернути:

  • 3 958 військовослужбовців (3 749 чоловіків та 209 жінок)
  • 173 цивільних особи (130 чоловіків та 43 жінки).

А в січні вдалося повернути 25 важкопоранених, додали у пресслужбі, і повідомили також про те, що за цей період повернули додому 7017 тіл загиблих захисників.

Обмін полоненими 5 лютого: кого вдалося звільнити

Раніше ми писали про те, що 5 лютого Україна повернула з російського полону ще 150 захисників.

Тоді ж стало відомом, що серед них є воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. 

Україна повернула з російського полону 150 захисників
Більше по темі

Україна повернула з російського полону 150 захисників

Додому повернулися бійці Військово-Морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових та Сухопутних військ, Нацгвардії та інші.

“Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну”, - зазначив 5 лютого Президент України Володимир Зеленський, коментуючи подію

Advertisement

15 січня Україна повернула з російського полону ще 25 захисників. Серед них є військові та цивільні. Зокрема, захисники Маріуполя й «Азовсталі», а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що полонених повернуто на вільну землю України внаслідок взаємної репатріації.

.

Київ Пост
Київ Пост
Більше про Обмін полоненими
Україна утримує полонених росіян у п’яти спеціальних місцях Обмін полоненими
Україна утримує полонених росіян у п’яти спеціальних місцях
За матеріалами Укрінформ
січ. 23
Україна домоглася нового формату обміну полоненими − ГУР Росія
Україна домоглася нового формату обміну полоненими − ГУР
Київ Пост
січ. 16
Україна повернула з російського полону 25 захисників ВАЖЛИВО Росія
Україна повернула з російського полону 25 захисників
Київ Пост
січ. 15
“З цим укропом поспілкуйся і обнули його”: командир армії РФ наказує стратити українського полоненого Росія
“З цим укропом поспілкуйся і обнули його”: командир армії РФ наказує стратити українського полоненого
Київ Пост
січ. 6
Читати далі
Україна та ОАЕ підписали економічну угоду в Абу-Дабі Зеленський
Україна та ОАЕ підписали економічну угоду в Абу-Дабі
Київ Пост
1д тому
FreeAzov: як родичі полонених намагаються привернути увагу до своїх рідних і чому їх треба підтримати ЕКСКЛЮЗИВ Київ
FreeAzov: як родичі полонених намагаються привернути увагу до своїх рідних і чому їх треба підтримати
Сергій Костеж
лют. 10
Україна повернула з російського полону 150 захисників ВАЖЛИВО Обмін полоненими
Україна повернула з російського полону 150 захисників
Київ Пост
лют. 5
Київ повідомляє про сплеск запитів росіян щодо зниклих безвісти військовослужбовців Росія
Київ повідомляє про сплеск запитів росіян щодо зниклих безвісти військовослужбовців
За матеріалами AFP
лют. 4
" Попередній Українці здобули на «Іграх нескорених» 32 медалі, Зеленський привітав
Далі » Кабмін виділив 1,5 млрд грн саркофаг ЧАЕС після удару «шахеда»