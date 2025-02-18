З початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося провести 61 обмін полоненими і повернути додому 4131 громадянина, повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у коментарі Українській правді.

“Станом на сьогодні, з початку повномасштабної вторгнення Координаційним штабом було проведено 61 обмін. Нам вдалося повернути 4131 громадянина”, – цитує видання Коордштаб.

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У штабі повідомили також подробиці. Так, за даними пресслужби, за цей час вдалося повернути:

3 958 військовослужбовців (3 749 чоловіків та 209 жінок)

173 цивільних особи (130 чоловіків та 43 жінки).

А в січні вдалося повернути 25 важкопоранених, додали у пресслужбі, і повідомили також про те, що за цей період повернули додому 7017 тіл загиблих захисників.

Обмін полоненими 5 лютого: кого вдалося звільнити

Раніше ми писали про те, що 5 лютого Україна повернула з російського полону ще 150 захисників.

Тоді ж стало відомом, що серед них є воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

Більше по темі Україна повернула з російського полону 150 захисників Додому повернулися бійці Військово-Морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових та Сухопутних військ, Нацгвардії та інші.

“Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну”, - зазначив 5 лютого Президент України Володимир Зеленський, коментуючи подію

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15 січня Україна повернула з російського полону ще 25 захисників. Серед них є військові та цивільні. Зокрема, захисники Маріуполя й «Азовсталі», а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що полонених повернуто на вільну землю України внаслідок взаємної репатріації.

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