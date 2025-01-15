15 січня Україна повернула з російського полону ще 25 захисників, повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Обмін полоненими 15 січня: кого вдалося звільнити
Серед них є військові та цивільні. Зокрема, захисники Маріуполя й «Азовсталі», а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини.
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За словами Зеленського, хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що полонених повернуто на вільну землю України внаслідок взаємної репатріації.
“Україна домоглася окремого формату для повернення важкохворих та поранених полонених – ще 25 українців удома”, - ідеться у повідомленні.
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Додому повертаються та отримають належне лікування та реабілітацію представники Нацгвардії, ЗСУ (зокрема ТрО), Військово-морських сил, Державної прикордонної служби України.
Україна повернула з російського полону 189 захисників напередодні Нового року
30 грудня Україна повернула з російського полону ще 189 захисників.
Серед них були солдати, сержанти, офіцери Національної гвардії, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил та Збройних Сил України.
Разом із військовими з полону звільнили двох цивільних, захоплених у Маріуполі.
За даними Головного управління розвідки Міноборони України найбільше повернення додому наших Оборонців сталося 3 січня 2024 року.
Координаційний штаб зміг повернути додому 230 людей.
Цього разу звільнили 173 рядових та сержантів та 14 офіцерів.
Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україні протягом 2024 року вдалося повернути 1358 людей з російського полону.