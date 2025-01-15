15 січня Україна повернула з російського полону ще 25 захисників, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Обмін полоненими 15 січня: кого вдалося звільнити

Серед них є військові та цивільні. Зокрема, захисники Маріуполя й «Азовсталі», а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини.

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За словами Зеленського, хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу.

Фото: Президент України Володимир Зеленський / Телеграм

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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що полонених повернуто на вільну землю України внаслідок взаємної репатріації.

“Україна домоглася окремого формату для повернення важкохворих та поранених полонених – ще 25 українців удома”, - ідеться у повідомленні.

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Додому повертаються та отримають належне лікування та реабілітацію представники Нацгвардії, ЗСУ (зокрема ТрО), Військово-морських сил, Державної прикордонної служби України.

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими/Telegram

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Україна повернула з російського полону 189 захисників напередодні Нового року

30 грудня Україна повернула з російського полону ще 189 захисників.

Серед них були солдати, сержанти, офіцери Національної гвардії, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил та Збройних Сил України.

Разом із військовими з полону звільнили двох цивільних, захоплених у Маріуполі.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України найбільше повернення додому наших Оборонців сталося 3 січня 2024 року.

Координаційний штаб зміг повернути додому 230 людей.

Цього разу звільнили 173 рядових та сержантів та 14 офіцерів.

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Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україні протягом 2024 року вдалося повернути 1358 людей з російського полону.