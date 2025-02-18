Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 18 лютого, оголосив про те, що уряд ухвалив рішення виділити додаткові 1,5 млрд грн для посилення безпеки об’єкту «Укриття» ЧАЕС після останнього терористичного удару РФ. Про це очільник уряду повідомив у своєму Телеграм-каналі.

«Сьогодні Уряд спрямовує понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС. Збільшуємо фінансування на 139 млн порівняно з 2024 роком», – заявив Шмигаль під час засідання уряду.

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У своєму повідомленні Шмигаль наголосив на тому, що росія вкотре вдалася до тероризму проти атомних об’єктів.

За словами українського прем’єра, дронова атака на укриття Чорнобильської АЕС — це спроба залякати Україну, Європу та світ.

Він також додав, що наразі радіаційна загроза відсутня, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

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Він також розповів про важливе рішення, яке дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку 400 млн євро позики, частина якої піде, зокрема, на енергоефективну відбудову.

Дрон РФ влучив в укриття над 4-м енергоблоком ЧАЕС

Під час атаки 14 лютого російський дрон влучив в укриття Чорнобильської атомної електростанції, який захищає зруйнований четвертий реактор на ЧАЕС. Виникла пожежа.

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Ворожий безпілотник летів на низькій висоті. Це, за словами президента Володимира Зеленського, свідчить про цілеспрямований удар росіян.

Kyiv Post проаналізував наслідки удару російського дрона по аварійному 4 енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції - детальніше читайте у матеріалі тут.