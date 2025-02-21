На тимчасово окупованій Луганщині російські окупанти не можуть вирішити проблему стихійних сміттєзвалищ, які забруднюють ґрунт та підземні води.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

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На ТОТ Луганщині може бути екологічна катастрофа

Зазначається, що окупаційна влада вже кілька років не може налагодити вивезення сміття на захоплених територіях Луганської області.

Сміття накопичується, звалища збільшуються, а шкідливі речовини отруюють довкілля.

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У ЦНС зазнасили, що замість вирішення проблеми, російські компанії, як завжди, лише “освоюють” бюджетні кошти, не контролюючи ситуацію зі сміттям.

Окупанти постійно говорять про “екологічну реформу” та будівництво нових сміттєпереробних комплексів.

Як пише ЦНС, це лише чергова пропаганда, яка маскує справжню екологічну катастрофу, спричинену безвідповідальністю окупаційної влади.

“Як показує досвід, виділені кошти просто розкрадуть, а сміття залишиться в кращому випадку на старих звалищах. Окупанти розглядають “переробку сміття” лише як спосіб доходу”, - ідеться у повідомленні.

Навіть якщо нові підприємства будуть побудовані, вони будуть підконтрольні російським компаніям, які використовуватимуть їх для відмивання грошей, а не для вирішення проблеми відходів.

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Житлові будинки на ТОТ перетворені на військові склади − подробиці

Російські війська використовують житлові будинки українців на тимчасово окупованій території Запорізької області для зберігання боєприпасів.

Окупанти розміщують боєприпаси в будинках у районах Молочанська, Михайлівки та Розівки.

Також спостерігалося постійне переміщення ящиків з патронами, гранатами та мінами.