США розглядають автоматичний вступ України до НАТО у разі порушення Росією мирної угоди, пише NBC News.

США можуть автоматично прийняти Україну в НАТО − подробиці

Як зазначає видання, заяви голови Пентагону Піта Хеґсета про “нереалістичність” членства України в НАТО, підтримані президентом Трампом, свідчать про поступки Росії з боку США ще до початку переговорів. Джерела NBC News стверджують, що Хеґсет проігнорував застереження Держдепартаменту і навмисно відійшов від тексту, щоб озвучити більш жорстку позицію щодо перспектив України в Альянсі.

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Також повідомляється про зростання напруженості між адміністрацією Трампа та Україною. Зокрема, українських чиновників обурив ультиматум міністра фінансів США Скотта Бессента, який погрожував скасувати зустрічі Зеленського з високопосадовцями США, якщо Україна не погодиться на угоду щодо рідкісноземельних металів. Зеленському дали лише годину на розгляд пропозиції, і він відмовився її підписувати.

Більше по темі Фінська партія зняла з виборів кандидатку, яка назвала Україну “частиною РФ” Позиція партії щодо війни в Україні залишається стоується підтримки оборонної боротьби українського народу.

Українська сторона також занепокоєна заявами Піта Хеґсета про можливе виведення американських військ з Європи.

NBC News пише, що американські чиновники, зі свого боку, висловлюють розчарування небажанням Зеленського йти на компроміси, необхідні для мирної угоди. Чиновник Білого дому звинуватив Зеленського та деяких європейських лідерів у спробах дискредитувати мирні зусилля Трампа.

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Трамп заперечив можливість нападу Росії на НАТО

Президент США висловлював сумнів у можливості нападу Росії на країни-члени НАТО.

Під час розмови Трампа запитали, чи підтримує він думку президента України Володимира Зеленського, який припустив, що в майбутньому Росія може вторгнутися до країн Альянсу.

Трамп заявляв, що президента України Володимира Зеленського залучать до мирних переговорів між Україною і Росією. Водночас

Президент Українив інтерв’ю NBC News заявляв, що Трамп дійсно може підштовхнути російського президента Владіміра Путіна до мирних переговорів.

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Український лідер укотре закликав не довіряти очільнику Росії.