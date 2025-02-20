США розглядають автоматичний вступ України до НАТО у разі порушення Росією мирної угоди, пише NBC News.
США можуть автоматично прийняти Україну в НАТО − подробиці
Як зазначає видання, заяви голови Пентагону Піта Хеґсета про “нереалістичність” членства України в НАТО, підтримані президентом Трампом, свідчать про поступки Росії з боку США ще до початку переговорів. Джерела NBC News стверджують, що Хеґсет проігнорував застереження Держдепартаменту і навмисно відійшов від тексту, щоб озвучити більш жорстку позицію щодо перспектив України в Альянсі.
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Також повідомляється про зростання напруженості між адміністрацією Трампа та Україною. Зокрема, українських чиновників обурив ультиматум міністра фінансів США Скотта Бессента, який погрожував скасувати зустрічі Зеленського з високопосадовцями США, якщо Україна не погодиться на угоду щодо рідкісноземельних металів. Зеленському дали лише годину на розгляд пропозиції, і він відмовився її підписувати.
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Українська сторона також занепокоєна заявами Піта Хеґсета про можливе виведення американських військ з Європи.
NBC News пише, що американські чиновники, зі свого боку, висловлюють розчарування небажанням Зеленського йти на компроміси, необхідні для мирної угоди. Чиновник Білого дому звинуватив Зеленського та деяких європейських лідерів у спробах дискредитувати мирні зусилля Трампа.
Трамп заперечив можливість нападу Росії на НАТО
Президент США висловлював сумнів у можливості нападу Росії на країни-члени НАТО.
Під час розмови Трампа запитали, чи підтримує він думку президента України Володимира Зеленського, який припустив, що в майбутньому Росія може вторгнутися до країн Альянсу.
Трамп заявляв, що президента України Володимира Зеленського залучать до мирних переговорів між Україною і Росією. Водночас
Президент Українив інтерв’ю NBC News заявляв, що Трамп дійсно може підштовхнути російського президента Владіміра Путіна до мирних переговорів.
Український лідер укотре закликав не довіряти очільнику Росії.