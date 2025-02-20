Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер представить президенту США Дональду Трампу план розміщення в Україні близько 30 тисяч європейських військових, шукаючи підтримки США, повідомляє The Telegraph.

Стармер пропонує Трампу план розміщення 30 тисяч військових в Україні

Очікується, що Стармер розповість, як європейські війська забезпечать виконання будь-якої угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва США, під час зустрічі у Вашингтоні наступного тижня.

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Він також закликатиме Трампа тримати американські винищувачі та ракети в Східній Європі для реагування на порушення перемир’я з боку Росії.

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Англо-французька стратегія “сил заспокоєння” була представлена провідним європейським лідерам на екстреній зустрічі в Парижі цього тижня.

План розроблено на тлі побоювань, що Трамп, після переговорів з РФ, може відмовитися від підтримки України після досягнення будь-якої угоди про припинення вогню.

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Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що відповідальність за будь-які миротворчі операції в Україні ляже на європейців та Канаду.

Стармер пообіцяв бути “мостом” між Вашингтоном і Європою, переконуючи Трампа, що інтересам США відповідає участь у запобіганні третього вторгнення Росії після завершення бойових дій.

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Згідно з англо-французьким планом, близько 30 тисяч військовослужбовців під командуванням європейських країн будуть розміщені в українських містах, портах та інших об’єктах критичної інфраструктури, таких як АЕС, далеко від нинішньої лінії фронту.

«Замість того, щоб розміщувати набагато більші сили, місія покладатиметься на «технічний моніторинг», включаючи розвідувальні літаки, моніторинг, безпілотники і супутники, щоб забезпечити «повну картину того, що відбувається», - сказав виданню західний чиновник.

За його словами, операція буде підкріплена достатньою вогневою потужністю для “відстеження та збиття” атак, щоб знову відкрити повітряний простір України та дозволити комерційні польоти.

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Військово-морські патрульні кораблі також будуть направлені в Чорне море для моніторингу російських загроз комерційським судноплавним шляхам.

Видання зазначає, що план, викладений західними чиновниками, далекий від 200-тисячної миротворчої місії, яку вимагає президент України Володимир Зеленський як можливу умову для підписання мирної угоди.

Проте, з огляду на те, що Німеччина, Іспанія та Італія виступають проти розгортання миротворчої місії, європейські можливості забезпечення майбутнього України видаються обмеженими, зазначає видання.

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Після переговорів у Парижі Стармер заявив, що така операція потребуватиме “підтримки США”, щоб утримати Росію від повторного нападу.

План Британії та Франції − подробиці

У разі успішного досягнення мирної угоди між Україною та росією за підтримки США, Велика Британія та Франція планують створити спільні європейські військові сили для гарантування безпеки українських міст, портів та критичної інфраструктури від можливих російських агресій у майбутньому.

Західні офіційні особи повідомили, що чисельність цих сил не перевищить 30 тисяч осіб. Головний упор буде зроблено на протиповітряну та військово-морську оборону.

Наземні війська будуть присутні в обмеженій кількості та не будуть дислоковані поблизу лінії фронту на сході України.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що “готовий і хоче” відправити британські війська в Україну для забезпечення виконання мирної угоди.

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що настав час для створення об’єднаних Збройних сил Європи.