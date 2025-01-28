Російські війська використовують житлові будинки українців на тимчасово окупованій території Запорізької області для зберігання боєприпасів, повідомив партизанський рух “АТЕШ”.

Житлові будинки на ТОТ перетворені на військові склади − подробиці

За даними агентів руху, окупанти розміщують боєприпаси в будинках у районах Молочанська, Михайлівки та Розівки.

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“Значну частину будинків росіяни використовують як склади боєприпасів”, − йдеться у повідомленні “АТЕШ”.

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Також спостерігається постійне переміщення ящиків з патронами, гранатами та мінами.

“Як завжди, рашисти роблять все можливе, щоб ховатись серед мирного населення. Але запевняємо вас, це їм не допоможе: уся логістика боєприпасів буде порушена завдяки злагодженій роботі наших агентів та професіоналізму Сил оборони”, − заявляє “АТЕШ”.

Агенти “АТЕШ” виявили базу росіян у санаторії в Криму

Раніше Агенти руху опору “АТЕШ” виявили місце дислокації російських військових у санаторії в Сакському районі тимчасово окупованого Криму.

Український партизанський рух “Атеш” повідомляв про посилені військові пости на всіх в’їздах до Євпаторії, міста на заході Криму.

Раніше повідомлялося, що в тимчасового окупованому Криму російські окупанти посилено укріплюють аеродром “Саки”, готуючись до можливих ударів українських сил.

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Також російське керівництво змінило тактику зберігання пального на тимчасово окупованих територіях України. Росія частіше використовує для цього цивільні автозаправні станції (АЗС). Нова тактика порушує Женевську конвенцію, оскільки наражає на небезпеку цивільне населення.