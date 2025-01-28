Російські війська використовують житлові будинки українців на тимчасово окупованій території Запорізької області для зберігання боєприпасів, повідомив партизанський рух “АТЕШ”.

Житлові будинки на ТОТ перетворені на військові склади − подробиці

За даними агентів руху, окупанти розміщують боєприпаси в будинках у районах Молочанська, Михайлівки та Розівки.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

“Значну частину будинків росіяни використовують як склади боєприпасів”, − йдеться у повідомленні “АТЕШ”.

Advertisement

Також спостерігається постійне переміщення ящиків з патронами, гранатами та мінами.

“Як завжди, рашисти роблять все можливе, щоб ховатись серед мирного населення. Але запевняємо вас, це їм не допоможе: уся логістика боєприпасів буде порушена завдяки злагодженій роботі наших агентів та професіоналізму Сил оборони”, − заявляє “АТЕШ”.

Мін’юст хоче націоналізувати активи однієї із найбільших нафтових груп РФ
Більше по темі

Мін’юст хоче націоналізувати активи однієї із найбільших нафтових груп РФ

Активи, які хочуть стягнути, оцінюються у 2 млрд гривень.

Агенти “АТЕШ” виявили базу росіян у санаторії в Криму

Раніше Агенти руху опору “АТЕШ” виявили місце дислокації російських військових у санаторії в Сакському районі тимчасово окупованого Криму.

Український партизанський рух “Атеш” повідомляв про посилені військові пости на всіх в’їздах до Євпаторії, міста на заході Криму.

Раніше повідомлялося, що в тимчасового окупованому Криму російські окупанти посилено укріплюють аеродром “Саки”, готуючись до можливих ударів українських сил.

Advertisement

Також російське керівництво змінило тактику зберігання пального на тимчасово окупованих територіях України. Росія частіше використовує для цього цивільні автозаправні станції (АЗС). Нова тактика порушує Женевську конвенцію, оскільки наражає на небезпеку цивільне населення. 

Київ Пост
Київ Пост
title.MoreOn Росія
Китай та Індія вийшли з ринку російської нафти через санкції США Росія
Китай та Індія вийшли з ринку російської нафти через санкції США
Київ Пост
54хв тому
Металургійна промисловість Росії зазнає стрімкого краху Росія
Металургійна промисловість Росії зазнає стрімкого краху
Київ Пост
7г тому
93 компанії в Україні незаконно приховали російських власників Росія
93 компанії в Україні незаконно приховали російських власників
Київ Пост
23г тому
Російська авіація впустила авіабомбу під Бєлгородом Росія
Російська авіація впустила авіабомбу під Бєлгородом
Київ Пост
1д тому
Читати далі
Українці в Італії мітингують проти концерту путініста Луганського Росія
Українці в Італії мітингують проти концерту путініста Луганського
Світовий Конґрес Українців
3г тому
Каллас: ЄС підтримує прагнення України до кращого майбутнього Росія
Каллас: ЄС підтримує прагнення України до кращого майбутнього
За матеріалами Укрінформ
4г тому
Мін’юст хоче націоналізувати активи однієї із найбільших нафтових груп РФ Росія
Мін’юст хоче націоналізувати активи однієї із найбільших нафтових груп РФ
Київ Пост
6г тому
Зеленський розповів, що загрожує Україні у випадку масової демобілізації Росія
Зеленський розповів, що загрожує Україні у випадку масової демобілізації
Київ Пост
11г тому
Спонсорований контент
" Попередній Допомога для українських дітей у Польщі на 2025 рік: як проходить процес інтеграції у польських школах?
Далі » Китай та Індія вийшли з ринку російської нафти через санкції США