Президент США Дональд Трамп заявив, що на переговорах про закінчення війни Росія має сильнішу позицію.

Трамп: Росія має сильнішу переговорну позицію

“Я думаю, що росіяни хочуть припинення війни... Але я думаю, у них сильніша карта, тому що вони захопили досить багато території, тож у них сильніша карта”, – сказав Трамп журналістам ВBC на борту президентського літака в середу, 19 лютого.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Після американо-російських переговорів, які відбулись у Саудівській Аравії два дні тому, Трамп посилив свою антиукраїнську і прокремлівську риторику.

Advertisement

У вівторок, за кілька годин після завершення переговорів у Ер-Ріяді, Трамп боляче вдарив по Україні і порадував Путіна, заявивши, що “рейтинг Зеленського впав до 4%”, і що в Україні необхідно провести президентські вибори.

Те, що він сказав, перекликається з тим, що каже Путін, і не відповідає дійсності. За результатами опитування, які Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував у середу, станом на початок лютого рейтинг Зеленського становив 57%.

Більше по темі Фінська партія зняла з виборів кандидатку, яка назвала Україну “частиною РФ” Позиція партії щодо війни в Україні залишається стоується підтримки оборонної боротьби українського народу.

У середу Трамп дійшов до того, що в своїй соцмережі Truth Social зневажливо назвав президента України Володимира Зеленського “коміком зі скромними успіхами” і “диктатором без виборів”.

Advertisement

Він звинуватив Зеленського в тому, що він втягнув США у війну Росії проти України, заявив, що Вашингтон витратив на Україну 350 мільярдів доларів, розкритикував Європу за нібито малий внесок і додав, що Зеленський “жахливо попрацював” на свою країну.