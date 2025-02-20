Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив про готовність його країни розглянути можливість відправки військового контингенту в Україну в рамках миротворчої місії, але за умови виконання двох ключових вимог.

Про це повідомляє Delfi.

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Які умови Латвії для участі у миротворчій місії в Україні

За словами Рінкевичса, Рада національної безпеки та уряд Латвії відкриті до обговорення подібних пропозицій, “але перед прийняттям рішення ми маємо певні умови”.

Перша умова полягає в тому, що участь в миротворчій місії повинна сприяти зміцненню безпеки та обороноздатності самої Латвії. Друге важливе питання стосується умов розміщення військових на території України.

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“Якщо не буде гарантій, передбачених статтею 5 Північноатлантичного договору, або чогось рівноцінного, наші солдати опиняться під загрозою. У разі нападу на українських військових, ми будемо зобов’язані їм допомогти, але не отримаємо достатньої підтримки. Це питання потребують ретельного опрацювання”, - зазначив Рінкевичс.

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Рінкевичс: Відправка миротворців в Україну - питання часу та умов

Водночас президент Латвії зазначив, що на даному етапі ситуація має скоріше теоретичний характер.

За його словами, питання розгортання міжнародних сил в Україні є передчасним до досягнення домовленості про припинення вогню.

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Рінкевичс також прокоментував нещодавні події, зазначивши, що переговори про припинення вогню ще навіть не розпочалися, а наразі відбувається лише діалог між Росією та Сполученими Штатами.

“Я просто не уявляю, як можна вести переговори без участі України та розраховувати на те, що вона буде їх виконувати”, - заявив президент, додавши, що Росія не досягла своїх цілей у цій війні, але й Україна ще не здобула перемоги.

“У мене зараз таке відчуття, що які б добрі наміри не були у США щодо припинення війни, для Росії це лише пауза, щоб перегрупуватися і в якийсь момент знову її розпочати”, - підсумував президент Латвії.

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Які країни можуть відправити своїх військових в Україну

Швеція розглядає можливість відправлення військових в Україну для участі у післявоєнній миротворчій місії, заявив прем’єр-міністр Ульф Крістерссон.

За його словами, це стане можливим після ґрунтовних переговорів та досягнення справедливого і сталого миру, який базуватиметься на повазі до міжнародного права.

Польща не планує надавати свої війська для участі в миротворчій місії в Україні, але підтримає країни, які відправлять військових в Україну.

Чехія та Словаччина виступили проти відправки своїх військ до України.

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